Chris Noth accusé d’agression par une troisième femme. La femme allègue que l’acteur de « Sex And The City » et « And Just Like That » l’a agressée sexuellement en 2010, dans un restaurant célèbre de Manhattan, où elle travaillait.

Le Daily Beast rapporte qu’une femme de 30 ans, cadre en technologie, affirme avoir été agressée sexuellement par l’acteur de « Sex And The City » alors qu’elle travaillait comme animatrice et chanteuse dans le célèbre restaurant « Da Marino » à Midtown Manhattan, en 2020. Elle avait 18 ans et le célèbre Mr. Big, 55 ans.

Après l’article du Hollywood Reporter, où deux femmes accusent Chris Noth d’agression sexuelle, à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015, cette troisième est sortie ce jeudi pour raconter son histoire, son nom a été changé pour protéger son identité, dit le rapport.

Ava dit qu’ils cherchaient une jolie hôtesse qui pourrait amener des clients au restaurant, la jeune fille dit qu’elle a été embauchée au restaurant Da Marino, venait juste d’obtenir son diplôme d’acteur du conservatoire et avait désespérément besoin d’un autre emploi pour soutenir sa carrière d’actrice. Aussi, possibilité de chanter des chansons de style Broadway dans le salon, c’était très attrayant.

Elle dit que son travail consistait à se tenir devant le restaurant et à convaincre les gens d’entrer, le but était de remplir le restaurant de suffisamment de clients pour qu’elle puisse chanter.

Quand Chris Noth est arrivé à ‘Da Marino’, il était ivre – dit Ava, elle ne se souvient pas clairement combien de fois ils ont parlé, mais avec beaucoup de familiarité, une nuit, il a dit au patron d’Ava qu’elle devrait chanter ses duos avec lui et à sa table Ils ont discuté de sa carrière et de sa ville natale de Toronto. Chris a dit qu’il aimait les femmes canadiennes – se souvient-elle, alors qu’il la poussait à plusieurs reprises vers lui, la doigtait, et elle pouvait sentir qu’il était avec un érec… « excité ». Pouah!

Bien qu’elle dise que c’était excitant à un certain niveau, elle était confuse, elle attirait l’attention de Noth, qu’elle considérait comme le célèbre Mr. Big dans la série « Sex And The City ». Cela lui rappelait des scènes avec Carrie Bradshaw, etc.

À la fin de son quart de travail, vers 1 heure du matin, la responsable d’Ava l’a informée qu’elle la paierait à son bureau, qui était entré par la cuisine. Alors qu’elle attrapait son manteau et l’enveloppe avec l’argent, les lumières s’éteignirent derrière elle. Elle se souvient que Noth est entré dans le bureau, elle dit qu’il a agi comme si les deux avaient prévu cela ensemble. Elle dit qu’elle avait l’impression d’être la seule personne dans l’univers à avoir entendu non. Il a commencé à l’embrasser, l’a poussée contre le bureau et était sur elle. Alors qu’il la fouettait avec ses doigts, il a touché son tampon et lui a demandé si c’était la fin de ses règles, et a continué à la doigter. Elle a pu s’éloigner de lui, s’asseyant sur une chaise et mettant ses jambes et ses bras contre son corps. Il dit que le lendemain, il a été blessé par toute la force qu’il a faite.

Il n’a pas écouté quand elle a dit NON, mais il a écouté quand elle a dit « pas ici » et l’a convaincu de se retrouver ailleurs. Cela a fait arrêter Noth et lui a donné une chance de s’échapper du bureau. Noth lui a dit qu’il lui enverrait une voiture pour l’emmener à son appartement. Après que l’acteur ait quitté le restaurant, Ava est rentrée chez elle. Noth lui a écrit pour lui demander son adresse, elle n’a jamais répondu.

Elle a dit à ses parents ce qui s’était passé, et ses parents ont parlé avec les propriétaires du restaurant, avec qui ils étaient amis et la réponse des propriétaires était que Noth ne remarquerait jamais quelqu’un d’aussi insignifiant qu’elle.

WTF ? BRUT! Et ce manager a planifié ça avec Noth ? OH MON DIEU!

Le publiciste de l’acteur a démenti cette histoire en disant que Noth « nie que cela se soit déjà produit et n’a aucune idée de qui est cette femme ».

Vous pouvez lire toute l’histoire dans The Daily Beast. Dans la dernière partie, lorsqu’elle dit avoir regardé le documentaire de Jeffrey Epstein : Filfthy Rich de Netflix, elle s’est sentie identifiée au moment où une victime d’Epstein est descendue de son jet privé, et le regard de l’équipage semblait communiquer comment ils savaient leurs crimes et qu’ils étaient aussi complices, ça m’a donné des frissons.

Il y a un autre reportage du « Los Angeles Times »: L’actrice et réalisatrice Zoe Lister-Jones a accusé Chris Noth de comportement sexuel inapproprié, et l’a qualifié de « prédateur sexuel ». Lister-Jones a partagé des scènes avec l’acteur dans « Law and Order » – une série à laquelle il est revenu en tant que détective après SATC, elle dit qu’il était ivre sur le plateau, qu’il avait une bière sous la table, dont il buvait des boissons entre les scènes, et qu’au cours d’une scène, il s’est approché d’elle, lui a reniflé le cou et lui a chuchoté à l’oreille : « Tu sens bon. L’actrice dit que ses expériences sont petites à côté des femmes qui sont sorties pour compter les agressions sexuelles. Elle a également raconté comment l’acteur s’était comporté de manière inappropriée avec un de ses amis dans une boîte de nuit qu’il avait à New York, et où Lister-Jones travaillait dans la vingtaine.

Le Hollywood Reporter a publié que Chris Noth avait été licencié de son agence A3 Artists, au milieu de toutes ces allégations d’agressions sexuelles, que l’acteur a démenties.