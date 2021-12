Chris Noth accusé d’agression sexuelle par deux femmes. L’acteur de Sex and The City et Just Like That a été accusé d’agression par deux femmes dans un article de Le journaliste hollywoodien.

Une semaine après que le personnage de Mr. Big dans le renouveau de Sex and The City, Just Like That, ait fait la une des journaux pour une tournure choquante dans l’histoire, The Hollywood Reporter a publié un article dans lequel deux femmes accusent l’acteur de 67 ans, les agressant à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015, respectivement.

J’ai d’abord lu ce reportage dans Us Weekly, et je n’ai pas aimé ce que j’ai lu… parce qu’ils racontent l’histoire de manière bien trop haute et vous êtes comme… Attendez… Quoi ? Je suis donc allé voir The Hollywood Reporter, la source originale.

THR note que, pour protéger l’identité des femmes, elles ont utilisé les pseudonymes Zoe et Lily. Ces femmes ne se connaissent pas, et toutes les deux sont allées au milieu à des mois différents et disent qu’avec les promos de la série ‘Just Like That’ elles avaient de mauvais souvenirs qu’elles ne pouvaient pas ignorer.

Dans l’article, la première femme qu’ils appellent Zoe raconte que Chris Noth l’a invitée à la piscine de son appartement à Hollywood, elle lui a dit qu’elle avait un ami qui habitait dans le même immeuble que lui et qu’elle y était allée fréquemment. . En août, elle et sa meilleure amie de l’université, qui visitait la ville, sont allées à la piscine pour rencontrer Noth avec enthousiasme. L’ami qui est venu nous rendre visite confirme qu’ils sont allés à la piscine et se sont assis avec Zoe et Noth dans le jacuzzi.

Zoe dit que Noth avait un livre avec lui et il lui a dit d’y jeter un œil parce qu’il envisageait de faire un projet basé sur ce livre. Ainsi, selon Zoe et son amie, il a dit qu’il devait se rendre à son appartement pour prendre un appel téléphonique. Mais elle a posé le livre, demandant à Zoe de le voir et de l’emmener à l’appartement. Zoe était flattée que l’acteur lui demande son avis.

Lorsqu’elle est allée à son appartement pour lui rendre le livre, Zoé dit qu’il l’a embrassée dès qu’il est entré. Elle l’embrassa en retour, mais dit « Merci. Je retourne chez mon ami ». Elle dit que le baiser ne l’a pas alarmée, elle a pensé: « Un baiser de M. Big sera une histoire amusante à raconter à mes amis. » Mais ensuite il l’a poussée vers lui, lui a enlevé ses vêtements et l’a attaquée par derrière devant le miroir. Elle dit qu’elle lui a crié d’arrêter, mais il ne l’a pas fait. Alors elle lui a demandé d’utiliser au moins un préservatif, et il lui a ri au nez.

Quand tout fut fini, elle dit qu’elle est allée à l’appartement de son amie (dans le même immeuble) et dans la salle de bain, elle a essayé d’essuyer le sang de sa chemise. Ses amis voulaient savoir ce qui n’allait pas chez elle et elle a juste dit qu’elle voulait rentrer chez elle. Elle raconte ensuite au média qu’elle est allée à l’hôpital avec son amie et a dit au personnel de l’hôpital Cedars-Sinai qu’elle avait été violée.

« Ils m’ont pris des points. Deux policiers sont venus. Je n’ai pas dit qui c’était. »

Zoe a dit qu’elle avait peur de dire qui c’était parce que, qui elle croirait que Chris Noth était, et elle avait aussi peur d’être licenciée de son travail si elle l’accusait publiquement.

Le patron de Zoe à l’époque dit qu’elle l’a appelée et lui a dit que Noth l’avait agressée. (Zoe ne se souvient pas avoir passé cet appel). Et elle a demandé à son patron de ne le dire à personne, elle était terrifiée sans savoir quoi faire.

Le Hollywood Reporter dit que l’autre femme, Lily, avait 25 ans et était serveuse dans une boîte de nuit à New York, lorsqu’elle a rencontré Noth qui avait 60 ans. L’acteur lui a demandé son numéro pour sortir. Elle était fan de lui depuis qu’il a joué dans « Law and Order » et bien sûr, elle le connaissait de la SATC. Elle savait qu’il était marié, ce qu’elle dit maintenant qu’elle a honte de l’admettre.

Quand il l’a invitée à sortir, elle était émerveillée par l’incrédulité. M. Big l’avait invitée à dîner à Il Cantinoti, le même restaurant où Carrie a fêté son 30e anniversaire.

L’ami de Lily, Alex, lui a conseillé de ne pas sortir avec Noth parce qu’elle n’avait pas un bon pressentiment. Mais Lily ne pensait pas la même chose, car Chris serait gentil et respectueux tout comme lorsqu’elle l’avait rencontré.

Lily pensait que l’invitation à dîner était pour mieux la connaître, mais dit que dès qu’elle est arrivée à l’endroit à l’heure prévue, la cuisine était fermée. Il y avait du vin au bar et Noth parlait de son petit désir d’apparaître dans la troisième saison de SATC. Il a interrogé Lily sur son travail et sa carrière, elle lui a dit qu’elle travaillait sur sa carrière de journaliste.

Ils ont beaucoup bu cette nuit-là, mais elle dit qu’elle n’était pas si ivre que ça. Elle était éblouie d’être avec Noth. Lorsqu’il fermait le restaurant, il lui a dit d’aller dans son appartement qui se trouvait à proximité. Qu’il avait une collection de whiskies qu’ils pouvaient essayer. Lily dit qu’elle n’était pas sexuellement active, folle ou sauvage, et qu’elle trouve cela humiliant et se sent stupide de penser, à l’époque, qu’ils boiraient juste du whisky et parleraient de carrière d’actrice.

Lily dit que dans l’appartement ils écoutaient de la musique et il a essayé de l’embrasser et ainsi de suite. Elle dit qu’elle aurait dû ne pas dire plus fermement et partir, mais la chose suivante qu’elle a sue, il avait enlevé son pantalon et avait commencé à l’agresser par derrière, devant un miroir.

«Je suis allé dans la salle de bain et j’ai mis ma jupe. Je me sentais horrible. Totalement violée. Tous mes rêves avec cette star que j’aimais pendant des années étaient partis. »

Vous pouvez lire l’intégralité du rapport avec ses détails dans The Hollywood Reporter.

Chris Noth a nié ces allégations dans une déclaration à THR et à Us Weekly, déclarant :

« Les accusations portées contre moi par des femmes que j’ai connues des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient avoir lieu il y a 30 ans ou 30 jours – cela ne veut pas dire non – et c’est une ligne que je ne franchis pas. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le timing de ces histoires. Je ne sais pas avec certitude pourquoi ils sortent ensemble maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas attaqué ces femmes. »

Soit dit en passant, Peloton (la marque du vélo de spinning que Mr. Big a utilisé) a supprimé la publicité mettant en vedette Chris Noth.

C’est horrible. Je ne suis pas d’accord qu’ils sortent pour accuser comme ça sans preuves, avec des pseudonymes, mais ce qu’ils disent donne des frissons et honnêtement, ça n’a pas l’air si fou… mais vous savez ce que c’est. Dans sa déclaration, il ne nie pas les rencontres. Alors… qui sait ? si c’est vrai, WTF ? BRUT!