Chris Noth accusé d’agression sexuelle par une autre femme

La star de Sex and the City Chris Noth a été accusée d’agression sexuelle par une quatrième femme, l’auteur-compositeur-interprète Lisa Gentile.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué Mr Big dans Sex and the City et, plus récemment, dans son redémarrage, And Just Like That.

Lors d’une conférence de presse avec son avocate Gloria Allred, Gentile a affirmé qu’elle avait été « victime sexuellement » par Noth en 2002.

Elle a dit qu’elle avait rencontré Noth alors qu’ils fréquentaient tous les deux un restaurant à New York et que, une nuit, il est revenu dans son appartement.

« Il a commencé à m’embrasser presque tout de suite », a-t-elle déclaré. « Ensuite, il s’est appuyé contre le plan de travail de la cuisine et m’a tiré de force contre lui.

«Il bavait partout sur moi. Je suis vite devenu mal à l’aise. Puis il est devenu plus agressif et a mis ses deux mains sur mes seins et a commencé à les serrer très fort sur ma chemise.

«Il est rapidement passé sous ma chemise et a commencé à les serrer encore plus fort sur mon soutien-gorge avec ses doigts saisissant la peau exposée, non couverte par mon soutien-gorge. Puis il a relevé mon soutien-gorge avec ses deux mains.

Gentile a déclaré qu’elle avait essayé de faire arrêter Noth et que lorsqu’elle « avait finalement réussi à le repousser », il s’était mis en colère et avait « fait irruption » hors de son appartement.

Elle a affirmé que Noth lui avait dit plus tard que, si elle « parlait jamais à une âme de ce qui s’était passé la nuit précédente, qu’il ruinerait ma carrière, je ne chanterais plus jamais et il me mettrait sur la liste noire de l’entreprise ».

Gentile a déclaré que, alors qu’elle avait auparavant peur de se manifester, elle s’est prononcée en faveur des quatre autres femmes accusées de Noth.

Noth n’a pas répondu aux accusations de Gentile, mais a précédemment nié d’autres allégations contre lui.

Il a déclaré dans une déclaration partagée avec Metro.co.uk : » Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses.

«Ces histoires auraient pu dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sortent.

Il a ajouté: « Je ne sais pas avec certitude pourquoi ils font surface maintenant, mais je sais ceci: je n’ai pas agressé ces femmes. »

Depuis les allégations, Noth a été exclu de son agence artistique et a été exclu de The Equalizer.

Le casting de Sex and the City a également partagé une déclaration en faveur des femmes qui se sont manifestées.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, qui ont joué Carrie, Miranda et Charlotte dans la série américaine à succès, ont reconnu la difficulté de partager les « expériences douloureuses ».

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth », a déclaré le trio sur les réseaux sociaux.

«Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses.

« Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire pour eux et nous les en félicitons. »

Metro.co.uk a contacté les représentants de Chris Noth pour commentaires.

