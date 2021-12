Chris Noth, acteur du « SATC », accusé d’agression sexuelle, nie catégoriquement les allégations

— Noth avait fait une publicité de réfutation avec Peloton après la mort de M. Big… la publicité a maintenant été retirée.

Chris Noth – l’acteur qui a joué le rôle de M. Big dans « Sex and the City » ainsi que dans le redémarrage de la série – fait maintenant face à des allégations d’agression sexuelle de la part de deux femmes, mais Noth se montre fort, qualifiant les affirmations de « catégoriquement fausses ». «

Un rapport de Le journaliste hollywoodien Jeudi détaille les récits de deux femmes qui disent avoir été incitées à se manifester et à raconter leur histoire après avoir vu Noth reprendre son rôle dans le redémarrage de » SATC » » Et juste comme ça… «

Noth nous dit : « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. pas se croiser. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. «

Quant aux allégations… l’une des femmes, Zoé, dit qu’elle avait 22 ans en 2004 lorsqu’elle et un ami ont rencontré Noth – à qui elle avait déjà parlé – à la piscine de son appartement pour passer du temps. Zoe affirme que Noth lui a posé un tas de questions sur sa spécialité avant de lui donner un livre à consulter.

Zoe dit que Noth est allé à son appartement pour prendre un appel, et après un certain temps, elle est allée dans son unité pour rendre le livre où elle dit qu’il l’a d’abord embrassée, puis a retiré de force son short et son bas de bikini et l’a violée alors qu’elle criait « Stop ! » Zoe a dit à THR qu’elle était allée à l’hôpital, mais n’a pas dit aux flics qui l’avaient agressée.

Une source proche de Noth nous confirme que lui et Zoe étaient en train de draguer, mais nous dit que la relation sexuelle dans son appartement était consensuelle et Zoe a demandé à se revoir.

L’autre femme, Lis, a déclaré à THR qu’elle avait 25 ans en 2015 lorsqu’elle a rencontré Noth alors qu’elle travaillait sur un serveur VIP dans une boîte de nuit de New York. Lily dit que le Noth l’a invitée à dîner un soir, mais les deux ont fini par boire et se sont retrouvés à l’appartement de l’acteur.

Lily prétend qu’ils ont commencé à s’embrasser, mais Noth est devenu beaucoup plus énergique, enlevant son pantalon et mettant son pénis dans sa bouche avant de coucher avec elle par derrière.

Notre source Noth confirme la rencontre entre les deux, mais dit que la rencontre avec Lily était également consensuelle.

Bien sûr, le personnage de Noth, Mr. Big, a fait les gros titres la semaine dernière après mourir sur le premier épisode de « And Just Like That… » peu de temps après une balade sur un vélo Peloton.