Chris Noth défend SJP contre les commentaires de Kim Cattrall

Le chevalier de Carrie Bradshaw en armure brillante vient à sa défense !

Kim cattrall et Sarah Jessica Parker peuvent être les meilleurs amis à l’écran dans Sex and the City, mais hors écran, ils le sont tout sauf. En 2017 et 2018, Cattrall a ouvertement exprimé son dédain pour Parker et maintenant, quatre ans plus tard, dans une interview avec The Guardian, Chris Noth a partagé son point de vue sur la description de Cattrall de leur co-star partagée.

En guise de rappel, dans une entrevue avec Piers Morgan sur Life Stories, Cattrall – qui ne rejoindra pas ses pairs de Sex and the City pour le redémarrage de HBO Max, And Just Like That… – a appelé sa relation avec Parker et le reste du groupe d’amis emblématique de Manhattan, Kristin Davis et Cynthia nixon, ‘ »toxique » et a déclaré qu’elle n’avait « jamais été amie » avec eux.

Des mois plus tard, en 2018, lorsque le frère de Cattrall est décédé tragiquement, Parker a commenté la publication Instagram de Cattrall, lui offrant ses condoléances. Cattrall n’a apparemment pas apprécié le soutien des médias sociaux, alors qu’elle s’est rendue sur Instagram pour partager un message adressé à Parker, écrivant: « Je n’ai pas besoin de votre amour ou de votre soutien en cette période tragique @sarahjessicaparker. »

« Vous n’êtes pas ma famille », a poursuivi Cattrall dans le message. « Tu n’es pas mon ami. Alors je t’écris pour te dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie afin de restaurer ta ‘gentille fille’. »

Mais Noth, qui dit qu’il est « protecteur » de Parker, dit que la description de Parker par Cattrall ne « se rapproche même pas » du genre de personne qu’elle est.