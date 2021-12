Chris Noth défend SJP des commentaires négatifs de Kim Cattrall

En 2004, lors du tapis rouge des Emmys, il est devenu connu que l’une des raisons pour lesquelles la friction entre Kim et Sarah a commencé était parce que le premier n’était pas d’accord avec le salaire perçu par SJP pour son rôle dans la série.

Plus tard, en 2009, on a appris que l’enregistrement du deuxième film était assez inconfortable car Kim et SJP ne se parlaient pas. Plus tard, lorsqu’une troisième partie possible du film emblématique a été annoncée, l’actrice qui joue Samantha a catégoriquement refusé de participer et il a récemment été révélé que Et Just Like That a toujours été prévu sans le personnage de Cattrall.