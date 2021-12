Chris Noth exclu de The Equalizer à la suite d’allégations d’agression sexuelle

Noth ne tournera plus d’épisodes de The Equalizer (Photo: .)

Chris Noth a été exclu du drame de CBS The Equalizer à la suite des allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

L’annonce intervient après deux allégations distinctes d’agression sexuelle en 2004 et 2015 contre l’acteur de 67 ans, qui a bénéficié d’un Retour à la une du spin-off de Sex and the City Et juste comme ça plus tôt ce mois-ci.

Deux femmes ont parlé à Le journaliste hollywoodien utiliser des pseudonymes pour protéger leur identité avec Noth niant avec véhémence les allégations comme « catégoriquement faux ».

Noth a joué le rôle récurrent du détective William Bishop dans The Equalizer, qui met en vedette Queen Latifah, mais il est entendu qu’il ne reviendra pas.

« Chris Noth ne filmera plus d’épisodes supplémentaires de The Equalizer, à compter de maintenant », ont déclaré Universal Television et CBS dans un bref communiqué obtenu par plusieurs médias américains.

La série, qui est produite par Universal Television en association avec CBS Television Studios, a diffusé deux séries cette année, l’une en février et l’autre en octobre.

Cela survient alors que les co-vedettes de Noth’s Sex And The City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, qui ont joué Carrie, Miranda et Charlotte dans la série américaine à succès, ont déclaré qu’elles étaient « profondément attristées » par les allégations.

« Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses », ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

« Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire pour eux et nous les en félicitons. »

Noth a été accusé d’avoir agressé deux femmes à plus de 10 ans d’intervalle.

La semaine dernière, le département de police de Los Angeles (LAPD) a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’enquête sur les allégations d’agression sexuelle, que Noth a qualifiées de « catégoriquement fausses ».

Les deux femmes, qui ne se connaissent pas, ont approché la publication spécialisée The Hollywood Reporter séparément pour affirmer que les représailles de Noth sur son rôle dans le spin-off de Sex And The City avaient déclenché des souvenirs douloureux.

Une femme, qui porte le pseudonyme de Zoe, a déclaré qu’elle avait 22 ans et qu’elle travaillait dans un emploi de premier échelon pour une entreprise de premier plan où Noth et d’autres célébrités avaient régulièrement des affaires lorsqu’il l’a agressée dans son appartement à Los Angeles en 2004.

Une autre femme, sous le pseudonyme de Lily, avait 25 ans et travaillait comme serveuse dans la section VIP d’une boîte de nuit new-yorkaise lorsqu’elle a rencontré Noth en 2015.

Elle prétend qu’il l’a agressée dans son appartement de New York.

