Chris Noth explique la vraie raison pour laquelle Carrie n’a pas appelé le 911

« Quand nous en discutions – parce qu’au début, je rechignais même à l’idée de revenir et de mourir – c’était juste comme, ‘Eh bien, laisse faire, tu sais ?' », a-t-il partagé. Mais grâce à la façon dont cela s’est déroulé, Noth a déclaré à Vogue : « Je sais toujours que je vais être pris en charge par Michael Patrick King, dans l’écriture, le tournage et le montage, donc je me sentais très à l’aise avec la mort. »

Il semble convenir que c’est pour le mieux que Big s’est retiré au début de la saison.

« Tout se termine, et il était temps pour lui de partir, à moins que nous ne fassions des scènes d’un mariage, du sexe et de la ville », a-t-il plaisanté. « Il n’y avait nulle part où aller avec ça mais six pieds sous terre. »

Un bon pour sortir de la tragédie ? Une publicité virale avec Ryan Reynolds, mettant en vedette Noth réunissant (peut-être dans l’au-delà?) Avec l’instructeur Peloton Jess roi, qui a joué Allegra à l’écran.

Les deux premiers épisodes de And Just Like That sont diffusés sur HBO Max.