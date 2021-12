Chris Noth explique pourquoi Carrie n’a pas composé le 911 lorsqu’elle l’a vu sur le point de mourir

Noth a déclaré à Vogue qu’avec le producteur, il avait décidé que la fin de Mr. Big et Carrie Ce serait un moment Bonnie et Clyde se référant à cette scène dans laquelle les criminels savent qu’ils vont être abattus et au lieu de prononcer leurs derniers motsIls se regardent juste dans les yeux.

« Il devait y avoir ce dernier moment et pas de mots, pas de dialogue ringard, juste un regard, et il pensait que King l’avait magnifiquement fait. ». Il a expliqué que même s’il ne voulait pas que M. Big meure en premier lieu, il était heureux de la fin de son personnage emblématique.