Chris Noth inquiéterait ses amis et aurait l’impression que «la vie est finie» au milieu des retombées d’allégations d’agression sexuelle

L’ancienne star de Sex and the City Chris Noth ne va apparemment pas bien à la suite de son scandale d’agression sexuelle. Des amis de l’acteur ont dit à Page Six qu’il semble être sur une spirale descendante après que plusieurs femmes aient signalé des allégations d’inconduite sexuelle sur ses mains. Une source a déclaré au média : « Chris a honnêtement l’impression que sa vie est finie. Je pense que l’alcool a joué un grand rôle dans ses problèmes. Tout est en train de faire des ravages. Ses amis aimeraient qu’il obtienne de l’aide. »

Avant la nouvelle année, Noth a été accusée par deux femmes d’agression sexuelle. Il existe maintenant des rapports similaires de cinq femmes dont les récits s’étendent sur des décennies. En conséquence, Noth a perdu plusieurs emplois. Ses scènes ont été coupées du spin-off de HBO Sex and the City And Just Like That qu’il a récemment tourné avec Sarah Jessica Parker à Paris, en France. Il a également été coupé de The Equalizer sur CBS.

HBO Max n’a pas encore commenté la question. Les représentants de Noth ont refusé de commenter Page Six. Au milieu du scandale, la publicité de Noth’s Peleton a été retirée.

D’autres sources de Noth nient qu’il ait déjà été ivre sur les plateaux de tournage ou qu’il ait un problème d’alcool. Mais ses accusateurs disent le contraire. L’actrice Zoe Lister-Jones a déjà travaillé comme barman au club Plumm de Noth à New York. Elle allègue que Noth était « constamment sexuellement inapproprié avec une autre promotrice ». Elle l’a également accusé d’avoir bu sur le plateau pendant le tournage de Law & Order sur NBC.

Lister-Jones a joué le rôle principal dans l’émission lorsque Noth a joué le détective Mike Logan. Dans une publication sur Instagram, elle a rappelé le compte en écrivant : « Pendant ma scène d’interrogatoire, il avait sous la table 22 onces de bière qu’il buvait entre les prises. En une seule prise, il s’est approché de moi, m’a reniflé le cou et a murmuré , ‘Tu sens bon.’ Je n’ai rien dit. Mon ami du club n’a jamais rien dit. C’est si rare que nous le fassions.

La relation passée du mannequin Beverly Johnson avec Noth a refait surface au milieu des allégations portées contre lui. En 1995, des documents judiciaires ont révélé qu’elle l’avait accusé de violence domestique tout au long de leur relation de cinq ans. Elle a demandé une ordonnance restrictive dans l’épreuve. Noth a nié avoir battu Johnson.