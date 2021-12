Chris Noth limogé de l’Equalizer après des allégations d’agression sexuelle

Chris Noth n’apparaîtra plus dans la série CBS The Equalizer.

À la suite de multiples accusations d’agression sexuelle, Universal Television et CBS a déclaré dans une déclaration conjointe à E! News, « Chris Noth ne filmera plus d’épisodes supplémentaires de The Equalizer, à compter de maintenant. »

Dans la série, dirigée par Reine latifah, Noth dépeint William Bishop, un ancien agent de la CIA et ami du personnage de Latifah, Robyn McCall.

Il est entendu que l’acteur de 67 ans a déjà tourné un prochain épisode. De plus, il apparaîtra dans les futures répétitions d’épisodes passés qui ont déjà été diffusés.

Le 16 décembre, The Hollywood Reporter a publié les témoignages de deux femmes qui accusaient la star de Sex and the City d’agression sexuelle.

Noth a répondu dans une déclaration à E! News, en disant : « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une phrase que j’ai faite pas croisées. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. «