Chris Noth, Mr. Big de ‘Sex and the City’, répond aux allégations d’abus sexuels

Bien entendu, l’acteur de 67 ans affirme que ces rencontres dans ses deux départements de Los Angeles et de New York étaient consensuelles et qu’il n’a jamais franchi la fine ligne du respect entre un homme et une femme.

« Les accusations portées contre moi par ces personnes que j’ai connues il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours, mais « ne veut pas toujours dire non », c’est une ligne que je n’ai jamais franchie avec elles. Ces rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas se demander où et pourquoi cela apparaît maintenant, mais la seule chose que je sais, c’est : je n’ai pas attaqué ces deux femmes », a prévenu l’acteur de Le sexe et la ville.