Chris Noth ne reviendra pas à l’Equalizer après des allégations d’agression sexuelle

. – L’acteur Chris Noth ne fera plus partie du drame de CBS The Equalizer, à la suite d’allégations d’agression sexuelle portées contre lui.

« Chris Noth ne tournera plus d’épisodes de The Equalizer, à compter de maintenant », ont annoncé lundi CBS et Universal Television, le producteur de l’émission, dans une brève déclaration à CNN.

Deux femmes ont accusé Noth d’agression sexuelle dans un rapport publié la semaine dernière par The Hollywood Reporter. Noth a nié les allégations.

« Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres », dijo Noth en un comunicado la semaine dernière.

Dans The Equalizer, avec Queen Latifah, Noth, 67 ans, incarne l’ancien directeur de la CIA William Bishop. On le verra dans un prochain épisode de la série qui a déjà été tourné, ainsi que dans les futures rediffusions d’épisodes déjà diffusés.

CNN a contacté le représentant de Noth pour commentaires.

À la fin de la semaine dernière, son agence artistique, A3 Artists Agency, a licencié Noth, a déclaré samedi à CNN un porte-parole de l’agence. Peloton, qui venait de publier une publicité virale avec l’acteur, a également cessé de la diffuser.

Dans le premier épisode de la série HBO Max And Just Like That …, un spin-off de Sex and the City, le personnage de Noth a subi une crise cardiaque et est décédé. (CNN et HBO partagent la société mère, WarnerMedia.)

Lundi soir, Et juste comme ça… les stars et productrices exécutives Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, ont publié une déclaration via les réseaux sociaux abordant les allégations pour la première fois.

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. »