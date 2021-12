Chris Noth ne voulait pas mourir, mais a aidé à planifier ses derniers moments à l’AJLT

Alors oui, la réaction initiale de Chris à son destin tragique n’était pas la meilleure. Cependant, il a accepté de mourir et Il a même eu une influence sur la façon dont seraient ses derniers moments. «Nous avons commencé à parler du personnage et de ce que cela signifierait. Ensuite, Chris et moi avons beaucoup travaillé, et c’était excitant parce qu’il a de grands instincts, de grands instincts pour l’histoire », a déclaré Michael King à Us Weekly dans une interview.

Il a donc décidé comment il passerait ses derniers moments avec Carrie et qu’il mourrait après un cours de peloton. Il a également pris des décisions dans les scènes suivantes que nous n’avons pas encore vues et dans les Bradshaws il décide de disperser ses cendres à Paris.

NEW YORK, NEW YORK – 07 NOVEMBRE : Chris Noth et Sarah Jessica Parker sur place pour « And Just Like That » le 07 novembre 2021 à New York. (Photo de Gotham / GC Images) (.)