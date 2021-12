Chris Noth nie fermement les allégations d’agression sexuelle

L’histoire de Zoé

Zoe dit qu’elle a rencontré Noth en 2004, alors qu’elle avait 22 ans et qu’il en avait 49 ; alors qu’elle travaillait dans une entreprise où il faisait des affaires. Il a dit qu’après plusieurs flirts, l’acteur l’a invitée à venir dans son appartement pour parler d’un livre.

Selon Zoe, l’acteur a commencé à l’embrasser et soudainement Il a commencé à la violer par derrière. Il a décrit la rencontre comme très douloureuse et a affirmé qu’il avait crié « Stop ! » Et lui a demandé s’il pouvait obtenir un préservatif, il a ri et ils ont continué à avoir des relations sexuelles.

Après les abus allégués, Zoe est allée à l’hôpital Cedars-Sinai où elle a été recousue et a refusé de dire à la police que l’abus avait été par Noth de peur d’être licencié du travail. Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de confirmer s’il est effectivement entré à l’hôpital depuis ils ont supprimé les enregistrements de 2004.