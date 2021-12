Chris Noth perd un accord commercial majeur à la suite d’allégations d’agression sexuelle

Chris Noth a perdu un accord commercial majeur, à la suite des récentes allégations d’agression sexuelle qui ont émergé contre lui. Selon PEOPLE, la marque de tequila de Noth, Ambhar, devait être vendue à une société de boissons, Entertainment Arts Research, pour 12 millions de dollars. Cependant, l’accord a été annulé juste un jour après que les accusations d’agression ont été signalées. « Nous avons pensé qu’il serait dans notre intérêt de nous retirer de la transaction », a déclaré le directeur général Bernard Rubin dans une déclaration au New York Post. « Cela aurait été désastreux pour nous. [Please Note: The following story contains graphic depictions of sexual assault.]

Jeudi, THR a rapporté que deux femmes s’étaient présentées pour accuser Noth de viol et d’agression sexuelle. Les femmes utilisent des pseudonymes pour protéger leur identité : Zoe, maintenant 40 ans, et Lily, maintenant 31 ans. Elles se sont manifestées après avoir vu la presse pour le nouveau renouveau de Sex and the City, And Just Like That. Les rencontres présumées ont eu lieu en 2004 et 2015. THR rapporte que Lily les a contactés en août, écrivant dans un e-mail : « Je ne sais pas comment vous abordez ce genre d’histoire et comment vous trouvez les autres victimes. » Puis, en octobre, Zoe a contacté le point de vente, lui indiquant qu’elle travaillait dans l’industrie du divertissement et qu’elle n’était pas à l’aise de révéler son identité par crainte de représailles pour avoir présenté ses allégations. Cependant, elle a déclaré que « le fait de voir qu’il reprenait son rôle dans Sex and the City a déclenché quelque chose en moi ». Elle a ajouté: « Pendant tant d’années, je l’ai enterré », mais a décidé qu’il était temps « d’essayer de révéler publiquement qui il est ».

Zoe prétend qu’elle a rencontré Noth alors qu’elle travaillait dans une entreprise où il faisait régulièrement des affaires. Ils ont noué une connaissance occasionnelle, ce qui l’a amenée à visiter son appartement de West Hollywood à l’occasion. Zoe allègue que la dernière fois qu’elle a vu Noth, ils se sont embrassés, mais ensuite il a arraché ses vêtements et l’a violée quand elle a essayé de partir.

Lily a allégué qu’elle avait rencontré Noth alors qu’elle travaillait comme serveur à New York. Un soir, il l’invita à dîner et ils retournèrent ensuite dans son appartement. Elle affirme que pendant qu’ils étaient là-bas, Noth l’a violée par voie orale et vaginale. Notamment, les deux femmes allèguent que Noth les a violées devant des miroirs. Pour le moment, aucune des co-stars de Noth’s Sex and the City ne semble avoir commenté les allégations.

En réponse aux allégations, Noth a nié tout acte répréhensible. « Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours – non veut toujours dire non – c’est une ligne que je n’ai pas franchie », Rien de précisé. « Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas remettre en question le moment où ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles refont surface maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas agressé ces femmes. »