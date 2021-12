Chris Noth, star de ‘SATC’, abandonnée par l’agence au milieu de nouvelles allégations de la troisième femme

Chris Noth commence à avoir froid aux yeux à Hollywood… il est à la recherche d’un nouvel agent, après qu’il l’a lâché en raison d’allégations de viol et d’inconduite sexuelle.

Les représentants de l’acteur de « Sex and the City » à l’agence d’artistes A3 lui ont donné le bon vieux vendredi… le lendemain de sa nié avec véhémence 2 allégations distinctes – une d’une femme en 2004, et l’autre d’une femme en 2015.

Mais, maintenant, Noth fait face à un 3ème accusateur… une femme, utilisant le pseudonyme, Ava, Raconté Bête quotidienne elle était une hôtesse de 18 ans dans un restaurant de New York en 2010 lorsque l’acteur l’aurait agressée sexuellement. Elle prétend qu’il l’a pelotée de manière ivre et l’a tirée sur ses genoux quand il a eu une érection.

Noth le nie aussi… un représentant a dit Gens, « L’histoire est une fabrication complète, et les récits allégués détaillés tout au long se lisent comme un morceau de mauvaise fiction. Comme Chris l’a déclaré hier, il a franchi et ne franchirait jamais cette ligne. »

Noth, dont le caractère M. Big vient de mourir d’une crise cardiaque provoquée par Peloton, n’a pas nié avoir eu des relations sexuelles avec les accusateurs de 2004 et 2015 … mais affirme que les deux interactions étaient consensuelles.