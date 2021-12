Chris Noth, star de « Sex and the City », admet que Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall Feud sont « tristes et inconfortables »

La star de Sex and the City, Chris Noth, a récemment ouvert la querelle entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, admettant qu’elle la trouve « triste et inconfortable ». En parlant avec The Guardian, Noth a abordé la rivalité de longue date, affirmant qu’il n’avait « absolument aucune idée de ce [Cattrall’s] penser est, ou ses émotions. » Noth et Parker apparaîtront bientôt dans le renouveau de Sex and the City, And Just Like That…, mais pas Cattrall.

« Je sais que je suis très proche de SJ et [Cattrall’s] les descriptions d’elle ne se rapprochent même pas », a poursuivi Noth, faisant apparemment référence à des choses que Cattrall a dites publiquement à propos de Parker dans le passé. « Je l’aimais bien, je pensais qu’elle était merveilleuse dans la série et certaines personnes passent à autre chose. pour leurs propres raisons. Je ne sais pas quelles étaient les siennes. Je souhaite juste que tout cela ne se soit jamais produit parce que c’était triste et inconfortable. Je me sens très protecteur envers elle et je n’étais pas content de ça. C’est tout ce que je dirai à ce sujet. »

Au cours de l’interview, Noth a également discuté de son personnage dans la franchise, Mr Big, et a partagé un aperçu de ce qu’il pense du riche homme d’affaires de New York. « Je ne l’ai jamais vu comme un mâle dominant, c’est tellement drôle que tu dises ça. Mais c’est vrai, je reçois des offres pour jouer ces types de courtiers en pouvoir. » Il a ensuite plaisanté : « Je sais comment enfiler un costume, mais ma femme l’a parfaitement exprimé lorsqu’elle a dit : ‘Je ne pense pas que les gens réalisent que tu es un peu schlubby.' »

Noth a ensuite exprimé ses réflexions sur la façon dont Sex and the City avait une influence majeure sur la façon dont les gens voyaient la ville de New York, exprimant son inquiétude quant au fait que cela aurait pu donner une représentation inexacte ou unilatérale. « Je me sens un peu coupable que notre série soit devenue le look de ce qu’est New York. Ce glamour a toujours existé, mais ce n’était pas le seul look. C’est un peu comme ce que les Kardashian ont fait à la culture en Amérique : des millions de personnes qui suivent eux parce qu’ils ont mille chaussures dans leurs placards. Non, non, ce n’est pas pareil.

Il a ajouté : « Sex and the City a beaucoup à offrir en termes de vision de New York, parce que les gens ont besoin d’un certain glamour. Mais de nombreux quartiers ont changé, c’est donc une sorte d’amour-haine. » Et juste comme ça… devrait faire ses débuts le 9 décembre, uniquement sur HBO Max.