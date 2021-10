Chris O’Hara, coordinateur des cascades ‘Free Guy’, parle du film ‘Wackiest, Silliest’ de l’année (exclusif)

Free Guy a été l’un des films les plus discutés et les plus appréciés de 2021, gagnant près de 120 millions de dollars au box-office et se classant numéro un sur de nombreuses listes du Top 10. Récemment, le coordinateur des cascades du film et directeur de la deuxième unité, Chris O’Hara, s’est entretenu avec PopCulture.com et a parlé de ce que c’était que de travailler sur le film « le plus farfelu et le plus idiot » de l’année. « Je veux dire, ce que vous voyez à l’écran, c’est un groupe d’adultes de l’industrie cinématographique qui proposent les trucs les plus farfelus et les plus idiots auxquels nous puissions penser et essaient de les mettre à l’écran », a déclaré O’Hara. « Il n’y avait pas de vraie limite à ce que nous pouvions réaliser parce que c’était ce genre de monde fictif du jeu vidéo. »

Dans Free Guy, Ryan Reynolds incarne Guy, un personnage non-joueur (PNJ) qui réside à Free City, qui est un jeu vidéo en monde ouvert. Le film est un mélange incroyable d’action de style jeu vidéo et de comédie absurde, ce qui en a fait un favori des fans depuis sa sortie en salles en août. Parlant de travailler avec le réalisateur du film Shawn Levy, O’Hara a salué « l’énergie » de Levy et a ajouté: « Je peux honnêtement dire que c’est probablement l’une des meilleures expériences de réalisation que j’ai eues dans ma carrière jusqu’à présent. » Pour O’Hara, dire quelque chose comme ça est un énorme compliment. Au cours de sa carrière, il a travaillé sur un certain nombre de films majeurs tels que Venom, Jurassic World et The Avengers.

« Quand j’ai lu le script à l’origine, c’était juste quelque chose de nouveau et de frais, et quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant », a expliqué O’Hara. « Et donc, entrer dans quelque chose comme ça, c’était vraiment excitant d’en faire partie. Et de travailler avec Swen, notre producteur d’effets visuels, ou superviseur, et Shawn, c’était génial. » Il a poursuivi en disant: « J’avais une excellente équipe sous moi qui m’a vraiment aidé et a aidé à formuler de nombreuses scènes aux yeux de Sean. O’Hara a ajouté que « à chaque étape du chemin, je ne peux pas souligner à quel point c’était génial . »

Enfin, O’Hara a donné un aperçu du grand combat de la maison sûre dans Free Guy, qui, selon lui, était, « du point de vue du tournage », la séquence la plus « difficile » à filmer. « L’ensemble que nous avons conçu était juste un bel ensemble, et donc en marchant sur le sol, nous voulions le garder vierge et refléter toutes les lumières sur le sol », a expliqué O’Hara. « Et donc, je pense que pour le premier … je ne sais pas, probablement 90% de ce que nous avons tourné, nous essayions tous d’être vraiment, vraiment bons. Tout le monde portait des chaussons aux pieds, pour que vous le vouliez » ne gâche pas le sol. »

« Je pense que tout a payé, parce que le décor était magnifique », a poursuivi O’Hara plus tard. Il a ensuite plaisanté: « Et cela valait certainement toutes les nuances de mettre les chaussons. » Free Guy est maintenant disponible sur Digital, en plus d’être disponible sur 4k, Blu-ray et DVD.