Chris Paul décide quand il veut

Qu’est-ce qui peut passer par la tête d’un joueur qui, après avoir accepté un jeu d’équilibres, donner et prendre, question et réponse, voit comment, sans endossement, un adversaire casse le jeu. Sentiment d’impuissance et, sûrement, d’incrédulité. Même un mirage, et peut-être une méfiance pour le prochain tour. Les Nuggets ont bien joué, très bien, pendant une grande partie du match. Ce moment, celui du changement, peut être identifié de deux manières : chronologiquement, dans la dernière ligne droite du troisième quart, ou à travers un nom, qui est Chris Paul. Point Dieu, encore une fois. Avec le culot de décider comment et quand un match est décidé. 122 à 105 comme résultat final après un 60 à 70, le plus haut à ce moment-là, huit minutes avant la fin du troisième quart-temps. Entre une chose et l’autre, la base va des fils à l’action. Il a commencé comme marionnettiste et s’est retrouvé avec le pistolet à la main, avec 14 points sans échec et 3 passes décisives dans le dernier quart-temps. Un coup de vent inattendu, qui a surpris les Coloradans à se demander comment ils étaient arrivés à Phoenix. Comment un jeu qui, à chaque instant, était calibré dans le fil, s’est joué avec les moins habituels à deux minutes de la fin, et sans aucune option. Comment, sans le savoir, ils avaient déjà le poids de 1-0 dans la série.

Le marqueur peut prêter à confusion… jusqu’à un certain point. Denver Nuggets était finaliste de la conférence la saison dernière, s’attaquant aux Lakers de Los Angeles, finalement champions. Pohenix Suns, après avoir éliminé les Angelenos au premier tour, atteint les demi-finales après avoir remporté son premier tour en playoffs depuis 2010. Carrefour de l’histoire récente, avec aujourd’hui comme point de collision. De plusieurs façons. Les forces étaient très homogènes en saison régulière et tout le monde voulait gagner le meilleur pour son équipe. Le premier coup, s’il est bien fait, vaut le double. Facundo Campazzo, qui s’applique comme personne quand l’intensité l’exige, incarne l’idée de départ comme personne d’autre : triple et 2 + 1 pour commencer. Présentation de l’Argentin lors de sa première demi-finale de NBA. Ce n’était pas une exception. Le succès général était la norme. Deandre Ayton, puissant, s’est plu dans ses dunks et Michael Porter Jr. a répondu du périmètre à son partenaire de génération. Quelle génération, d’ailleurs. Malgré cela, le duel était vraiment dans la zone, avec un Nikola Jokic déterminé à continuer de montrer pourquoi il mérite le MVP. Précieuses premières minutes, peu importe où vous regardez, elles ont compté jusqu’à un 3 + 1 de Jae Crowder. Personne n’a convaincu l’avantage, mais la lutte pour l’avoir convaincu tous ceux qui l’ont vu.

Le ton du premier trimestre, qui a duré jusqu’à la fin du second, a laissé plus d’intentions que de réalités. Et aussi le plateau sur lequel le jeu devait se décider. Dans l’apparition ou non d’un Devin Booker qui n’a pas pu retrouver la version qui, sans rien faire, avait détruit le champion ; dans le duel interne entre Jokic et Ayton ; dans la capacité de Campazzo à attacher un Paul qui était encore mêlé aux mortels et dans la recherche d’un facteur X qui chasserait le respect qui imprégnait la piste. Toutes les pièces souriaient aux habitants, qui, dans la peau de leur tête pensante, suivaient les étapes académiques qui marquent la maturation d’une fête. En fin de match, 21 points, 4 rebonds et 8 passes décisives d’un Booker qui n’a pas été décisif, mais qui a mis du sel sur la blessure quand elle la démangeait le plus ; pouls remporté par Ayton, avec un double-double (20 + 10) et laissant Jokic dans des pourcentages très loin de ses standards, bien qu’avec un 22 + 9 + 3 acceptable ; explosion finale de Paul et apparition providentielle de Mikal Bridges, meilleur buteur du match avec 23 points et très opportun avec ses triplés (4 sur 8) lorsque le match a exigé la marche suivante. Celui que Paul a demandé.