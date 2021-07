Chris Paul des Suns taquine la prochaine étape après les rumeurs commerciales des Lakers

Les Phoenix Suns ont finalement échoué en finale de la NBA contre les Milwaukee Bucks, s’inclinant 4-2 dans leur série au meilleur des sept.

Par toute mesure objective, Chris Paul a été le plus grand facteur de différence pour les Suns du début à la fin. En saison régulière, il a récolté en moyenne 16,4 points sur près de 50% des tirs sur le terrain et 40% des tirs au-delà de l’arc, avec 8,9 passes décisives et 4,5 rebonds par sortie. En séries éliminatoires, ces chiffres se sont transformés en 19,2 points sur le même pourcentage de paniers et 44,6% de tirs au-delà de l’arc, ainsi que 8,6 passes décisives et 3,5 rebonds par sortie.

Même en finale, où Paul ne s’est objectivement pas senti comme un facteur de différence pour la majorité des défaites de Phoenix contre Milwaukee, il a quand même marqué en moyenne 21,8 points sur 55% des tirs sur le terrain et 52,5% des tirs au-delà de l’arc, avec 8,2 passes décisives et 2,7 rebonds par sortie.

Inutile de dire que le stock de Paul a énormément augmenté avant l’intersaison.

Le joueur de 36 ans entame actuellement la dernière année de son contrat et devrait gagner 44,2 millions de dollars en 2021-2022. Paul, cependant, veut un nouveau contrat qui le paiera moins chaque année, mais sur plusieurs années.

Au cours des dernières semaines, Paul a été lié à une signature et à un échange avec les Lakers de Los Angeles. Le bavardage est devenu si fort que même LeBron James l’a commenté.

Malheureusement, il ne semble pas que cette décision se concrétise. Mardi, Paul a envoyé un tweet qui signalait assez clairement son intention de rester avec les Suns.

Merci à Phoenix et à tous les fans pour une excellente saison !! Retour au travail 🙏🏾✊🏾 #CantGiveUpNow pic.twitter.com/uLVVy2GavW – Chris Paul (@CP3) 27 juillet 2021

Avec Paul effectivement hors du tableau, les Suns peuvent maintenant se préparer mentalement à entrer dans la saison prochaine avec une formation qui est arrivée à deux matchs de remporter un titre l’année dernière.

Les Lakers, quant à eux, porteront probablement leur attention sur la finalisation d’un accord pour la star de Washington Wizard, Russell Westbrook.

Quelle équipe remportera finalement l’Ouest en 2021-22 ? Le temps nous le dira.

C’est une façon de fêter un anniversaire. https://t.co/kR0Coa801w – Jeu 7 (@game7__) 28 juillet 2021

En rapport: Ce que les Lakers peuvent offrir des blazers à Damian Lillard