Chris Paul devient très honnête à propos de James Harden (vidéo)

in

Chris Paul et James Harden formaient autrefois l’un des duos les plus craints et respectés de la NBA. En tant que membres des Houston Rockets, la paire a connu un immense succès – à un moment donné, poussant les Golden State Warriors au bord du gouffre lors de la finale de la Conférence Ouest 2017-18.

Malgré la bonne course qu’ils ont eue ensemble à Houston, Paul et Harden se sont séparés en mauvais termes. Le premier, en particulier, semblait avoir beaucoup de mauvaise volonté pour le second.

Dans une interview assez étonnante qui a eu lieu en 2020, Paul s’en est pris à Harden – déclarant essentiellement qu’ils n’avaient plus de relation.

Cette semaine, Paul est apparu sur le podcast No Chill with Gilbert Arenas. Tout en faisant le spectacle, il a de nouveau parlé de son temps à jouer aux côtés de Harden.

“Je me souviens quand tu étais à Houston”, a déclaré Arenas à Paul. «Et j’ai dit:« La seule façon pour eux de s’en sortir est si James comprend réellement son cadeau et votre cadeau… James, jusqu’au quatrième quart, les cinq dernières minutes, c’est votre jeu. Les cinq dernières minutes, le ballon est entre les mains du CP.

Paul semblait prendre ce sentiment à cœur.

“Vous devez être capable d’avoir des conversations avec eux”, a déclaré Paul. « Et ce qui m’a le plus frustré, c’est que la première année, je n’étais pas en bonne santé. C’est fou. Ces années à Houston sont un peu floues, dans une certaine mesure, car il se passait tellement de choses à l’époque. Mais bon sang, on était bien. Nous étions vraiment bons.

Paul s’est également assuré de donner à Harden le crédit qui lui était dû.

«Et James, je le dis toujours, personne ne peut marquer le ballon comme il le peut. C’est fou, mec. … Je n’échangerais aucune expérience ou autre, mais j’aurais aimé que nous ayons eu certaines de ces conversations. Mais surtout, j’aurais aimé pouvoir rester en bonne santé.

De toute évidence, Paul adopte un ton bien différent cette année de celui de sa dernière interview concernant Harden. Que ce soit parce qu’il est si satisfait de la campagne réussie des Phoenix Suns en 2020-21 ou pour une autre raison n’est pas clair. Mais il semble définitivement plus en paix avec ce qui s’est passé, même si les regrets existent toujours clairement.

Pat Riley confirme ce que tout le monde savait déjà sur Tyler Herro. https://t.co/YIruP0wvXr – Jeu 7 (@game7__) 5 septembre 2021

Il y a quelques semaines, Harden est devenu viral après avoir fait des commentaires assez directs sur ses nouveaux coéquipiers des Brooklyn Nets, Kevin Durant et Kyrie Irving. Il semble que lui, tout comme Paul, soit dans une position de réflexion en ce moment.

Avec Harden et Paul maintenant sur des prétendants au titre légitimes dans les Suns et les Nets, il est très possible que nous les voyions s’affronter lors des finales NBA la saison prochaine. Et si cela se produit, des feux d’artifice se déclencheront très certainement.

En rapport: Georgia Star se moque de Clemson après une grande victoire (photo)