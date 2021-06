Chris Paul dit qu’il manque de rythme : “On peut dire que les Clippers avaient plus d’énergie.”

Malgré le retour de Chris Paul après avoir traversé la quarantaine des protocoles COVID-19 de la NBA, Soleils phénix a été battu lors du troisième match de la finale de la Conférence Ouest des éliminatoires de 2021. Les Clippers de Los Angeles ont balayé et réduit les distances au total (1-2) après une excellente performance de leurs deux premières épées actuelles, Paul George et Reggie Jackson.

Chris Paul lui-même a affirmé ressentir un manque de rythme tout au long du match, et c’est pourquoi il n’a pas été capable de performer à la hauteur des circonstances : “Je dois m’améliorer, on a beaucoup remarqué qu’ils avaient beaucoup plus d’énergie tout au long du jeu. En plus, j’ai tiré horriblement au panier », a déclaré le CP3.

Paul a terminé le match avec 26,3% de field goal (5-19 TC) et 28,6% de triples (2-7 T3).