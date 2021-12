Chris Paul embrasse la prochaine étape de sa carrière au Temple de la renommée | VIDÉO

Chris Paul

*(Par Evan Sidery) – Lorsque Chris Paul a signé une prolongation de 4 ans et 120 millions de dollars avec les Phoenix Suns, beaucoup en dehors de The Valley ont regardé autour d’eux avec perplexité.

« 120 millions de dollars pour un meneur de 36 ans ?! »

Oui, vous avez bien lu, mais la valeur de Paul avec les Suns va bien au-delà des mesures sur le terrain. Le leadership de Paul et la responsabilisation des autres ont aidé Phoenix à devenir un concurrent instantané l’année dernière dans la Conférence Ouest chargée. Il a atteint un objectif immédiat que beaucoup considéraient comme irréaliste, une place pour la finale de la NBA. C’était le premier avant-goût de Paul d’une finale aussi profonde dans son illustre carrière, et les Suns avaient raté les séries éliminatoires pendant 11 ans avant son arrivée. Le mariage et la chimie instantanée entre Paul et les Suns ont conduit à une négociation transparente et facile concernant un nouvel accord après l’effondrement décevant de la finale de l’équipe contre les Milwaukee Bucks.

Cependant, il convient de noter que Paul n’est pas exactement bloqué pour 120 millions de dollars en argent garanti. Le général des Suns James Jones, qui a servi dans la NBPA avec Paul au cours de leur carrière de joueur, a donné à son équipe de multiples opportunités pour un potentiel sur la route si l’âge de Paul atteint finalement une falaise. Les deux dernières années du contrat de Paul ne sont pas entièrement garanties. En 2023-24, seulement la moitié du salaire de Paul est dans les livres de Phoenix. La saison suivante, la dernière du contrat nouvellement signé de Paul, tout n’est pas garanti. Une protection est en place pour que les Suns ne se paralysent pas au cas où le temps du père bat Paul avant qu’il n’atteigne l’âge de 40 ans.

À ce rythme, cependant, il est difficile d’imaginer quelqu’un comme Paul atteindre cette falaise proverbiale de si tôt. Paul est la version NBA de Tom Brady, faisant évoluer son jeu en permanence et vieillissant comme un bon vin. Paul, l’amateur de vin lui-même, ferait un signe de tête à cette comparaison.

Jusqu’à présent dans la campagne 2021-22, où les Suns ont remporté cinq matchs d’affilée pour atteindre 6-3 dans la première partie de leur calendrier, Paul taquine la prochaine étape de sa carrière où le fardeau est plutôt soulagé de ses épaules. significativement.

Paul a choisi Phoenix principalement à cause de Devin Booker, qui n’a que 25 ans et encore à quelques années de son apogée. Deandre Ayton, le choix n ° 1 des Suns au repêchage de la NBA 2018, continue de se développer pour devenir un joueur fiable à double sens qui a été habilité par Paul. Mikal Bridges franchit également le cap en tant que l’une des ailes bidirectionnelles les plus polyvalentes de l’Association. Avec ces trois pièces du puzzle, Paul sait quelle est la prochaine étape pour lui. Il est temps de prendre du recul offensivement et de laisser le jeune noyau cuisiner. Booker, Ayton et Bridges permettront à Paul de vieillir avec grâce alors qu’il se rapproche des 40 ans au cours de son nouveau contrat.

Dites bonjour au nouveau modèle de CP3 : la troisième ou la quatrième option de notation qui réalise la magie en tant que meneur de jeu spécial sur le ballon. Il y a une raison pour laquelle Paul est appelé « Le Dieu du Point » depuis une décennie maintenant. Maintenant, nous voyons cette version optimisée à la fin de sa carrière, à la tête d’un jeune noyau chargé dans The Valley.

Paul a une moyenne de 13,2 points, 11,3 passes décisives, 4,4 rebonds et 2,3 interceptions tout en affichant un pourcentage de tir réel de 58,9%. Dans le département des marqueurs, Paul affiche une moyenne de plus de deux points en carrière (15,6 en 2018-19 aux côtés de James Harden). Un autre angle intrigant de la métamorphose offensive de Paul est son plus bas en carrière de tentatives de placement à 9,6 par match. Il s’agit du montant le plus bas de Paul en plus d’une décennie (2010-11 avec 11,6 FGA). Dans l’ensemble, le taux d’utilisation de Paul a chuté de plusieurs points de pourcentage pour atteindre un autre creux de carrière à 18,4 %.

Le rôle de Paul est simple, mais si mortel pour les équipes adverses : diriger le spectacle au meneur de jeu avec une précision sans faille, saisir des opportunités à trois points et prendre le contrôle du jeu uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Les premiers résultats ont fourni des données sans faille pour les Suns, car Paul nourrit des looks faciles à la cuillère en pulvérisant le ballon de basket comme Brady pour les Buccaneers de Tampa Bay. Pendant ce temps, Paul frappe ces trois catch-and-shoot à un incroyable clip de 50% (3-of-6). Bien sûr, c’est une petite taille d’échantillon, mais c’est un aperçu derrière le rideau de ce qui va suivre dans l’évolution de l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la NBA.

Placé dans un rôle plus simplifié, c’est le meilleur scénario pour le joueur et l’équipe. Paul prenant une banquette arrière permet à Booker, Bridges et Ayton de faire les prochains pas en avant. L’assouplissement de la pédale d’accélérateur offensive prolongera également la carrière de Paul au Temple de la renommée.

Les Suns trouvent un rythme incroyable en ce moment, ce qui est en grande partie dû au rôle réduit de Paul au début. Une fois qu’Ayton reviendra dans l’alignement à la suite d’une contusion à la jambe plus tard cette semaine, Paul entrera probablement dans l’option de score n ° 4 pour la première fois de son histoire.

Il y a un mème populaire sur Twitter depuis des années de Teenage Mutant Ninja Turtles, où Splinter tient les mains et s’éloigne avec les petites tortues. L’image ci-dessous montre les tortues ninja adultes marchant aux côtés d’un Splinter plus âgé.

C’est la situation qui se déroule actuellement à Phoenix. Paul a immédiatement aidé à propulser les Suns à des sommets qu’ils n’avaient pas atteints depuis 1993 la saison dernière. Maintenant, nous voyons déjà le prochain chapitre où le jeune noyau de Booker, Ayton et Bridges grandit et marche aux côtés de leur meneur du Temple de la renommée, et poursuit sa série de succès soutenus au cours des quatre prochaines années.

