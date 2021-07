Chris Paul envoie un message sublimé à Lebron après ses plaintes sur le calendrier

La controverse est servie lorsque deux grands ego pensent différemment et que l’un se sent attaqué par l’autre. Est-ce qu’il est arrivé à Chris Paul, qui a pris personnellement les critiques de James Lebron sur la compacité du calendrier dans le NBA saison 2021, et comment cela a affecté la santé des joueurs. Le président du Conseil des joueurs a pris cela comme une attaque directe contre sa direction. « Il y a eu de nombreuses conversations à ce sujet et tous les acteurs ont pu s’impliquer dans la gestation du calendrier. Si quelque chose ne plaît pas, ce qu’il faut faire c’est le dire quand il y a lieu et argumenter pour que nous le modifiions. l’option était ouverte”, a déclaré le meneur des Phoenix Suns sur ESPN.