Chris Paul est à la croisée des chemins après une défaite écrasante

Où allez-vous d’ici si vous êtes Chris Paul ?

Il peut sembler un peu prématuré d’en parler quelques heures seulement après que les Phoenix Suns ont perdu le sixième match et un titre NBA contre les Milwaukee Bucks.

Mais l’intersaison approche à grands pas. Et avec cela vient une décision pour CP3 après avoir encore échoué en séries éliminatoires : choisit-il de gagner plus de 44 millions de dollars avec les Suns ? Ou refuse-t-il et va-t-il chercher une bague ailleurs ?

Voyons comment le grand meneur de jeu de 36 ans de tous les temps pourrait immédiatement concourir pour une bague, car à ce stade, c’est tout ce qui manque dans un CV par ailleurs impressionnant.

Cela dépend en grande partie de la façon dont l’Occident secoue le reste de l’été. En théorie, une équipe des Suns avec tout le monde qui revient, y compris Paul, est actuellement l’une des deux meilleures équipes de l’Ouest sur le papier.

Mais les Lakers de Los Angeles pourraient être à nouveau en bonne santé et pourraient bricoler la liste pour être encore meilleur. Les Golden State Warriors récupèrent Klay Thompson et le buzz entourant la réalisation d’un gros échange devient de plus en plus fort. Les Utah Jazz étaient les têtes de série n ° 1 cette saison et les Denver Nuggets ont le MVP en titre en Nikola Jokic.

Ce n’est donc pas aussi facile pour Paul de simplement dire qu’il est dedans et c’est tout. Mais jouer en faveur des Suns est le fait que cette jeune équipe a de l’expérience en finale. A noter également: l’ascendance de Deandre Ayton et le travail de Devin Booker avec Paul prouvent qu’ils pourraient être encore meilleurs en 2021-2022.

Mais se retirer pourrait signifier que nous allons entendre BEAUCOUP de “Paul va totalement rejoindre son copain Banana Boat LeBron à LA” (demandez simplement à Magic Johnson!)

Si Chris Paul se retire de son contrat avec les Suns, son premier appel devrait provenir de son meilleur ami LeBron James et des Lakers. – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 21 juillet 2021

Un grand trois avec LeBron, Chris et AD équivaudra à un championnat NBA ! – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 21 juillet 2021

C’est tentant, n’est-ce pas ? De plus, ce serait incroyable de voir enfin le CP3 dans une université des Lakers après le commerce avec veto en 2011 qui aurait envoyé Paul rejoindre Kobe Bryant.

Paul pourrait aller vers l’Est, mais le chemin n’est pas beaucoup plus facile avec les Brooklyn Nets chargés, une équipe des Philadelphia 76ers qui pourrait être un concurrent avec ou sans un échange de Ben Simmons et, oh oui, le champion en titre Milwaukee Bucks.

Donc voilà. Cela devrait être tout à fait l’intersaison pour Paul. Si c’est moi ? Je reste avec l’équipe qui menait 2-0 en finale, celle avec un entraîneur que j’aime, avec un alignement qui grandit ensemble.

Vous pouvez parier que la décision ne sera pas si facile.

