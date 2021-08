Chris Paul et Kawhi Leonard seront agents libres

02/08/2021 à 17h04 CEST

Jordi Pozo

Mouvements clés du libre arbitre en NBA. Comme le rapportent les journalistes spécialisés Shams Charania et Adrian Wojnarowski, Chris Paul et Kawhi Leonard auraient rejeté leurs options de joueur, de 44,2 et 36 millions de dollars, respectivement. De cette manière les deux joueurs sont devenus des agents libres sans restriction et ils pourront négocier un contrat avec n’importe quelle équipe de la ligue à partir de l’aube ce mardi.

Comme le souligne Adrian Wojnarowski, Paul et Leonard auraient tous deux rejeté leurs options de joueur dans le but de signer un nouveau contrat avec leurs équipes actuelles. Dans le cas de la base, d’après Bleacher Report, ils rapportent que signer un contrat de 90 millions de dollars sur trois ans avec les Phoenix Suns, dans l’espoir de revenir jouer les finales et de se battre à nouveau pour la bague de championnat tant attendue qui, à 36 ans, continue de lui résister.

Pour Kawhi Leonard les options semblent moins définies, mais son idée est de rester dans les Los Angeles Clippers, qui lui auraient proposé deux options. Le premier, plus long terme, serait une offre de contrat de 175 millions de dollars pour quatre ans et le second, moins étendu, serait une offre de 80,6 millions de dollars pour deux saisons. (la deuxième année comme ‘option joueur’).

Pas de date de retour après avoir subi une opération des ligaments croisés en juillet, Leonard devra choisir entre s’engager sur le long terme avec les Clippers ou, au contraire, rester un ou deux ans de plus en Californie et tenter sa chance dans les agences libres de 2022 ou 2023..

Chris Paul et Kawhi Leonard rejoignent la liste stellaire des agents libres de la NBA qui Dès le 2 août, ils pourront commencer à négocier avec n’importe quelle équipe de la ligue et dès le 6 août, ils pourront signer leurs nouveaux contrats.. Parmi les noms les plus connus, on peut citer : Kyle Lowry (sans restriction), John Collins (avec restriction), Mike Conley (sans restriction), DeMar DeRozan (sans restriction) ou Lonzo Ball (avec restriction).