Chris Paul et le retour des Phoenix Suns en finale de conférence 11 ans plus tard

in

Chris Paul continue d’entrer dans l’histoire et est très proche de l’anneau souhaité avec Soleils phénix, une franchise qui reprend de l’importance après des années compliquées est arrivée après la saga dorée de Nash, Stoudemire et Marion, entre autres. Le meneur vétéran a obtenu 37 points dans le quatrième match de la série de éliminatoires NBA 2021 contre les Denver Nuggets, égalant un record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar pour le score le plus élevé sans faire 3 secondes. Les Suns n’avaient pas participé à la finale de conférence depuis 2011.