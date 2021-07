Chris Paul guide les Suns vers leur première finale depuis 1993

Victoire de Soleils de phénix en vue de Clippers de Los Angeles par 130-103 au Staples Center qui permet aux Arizonans de se proclamer champions de la Conférence Ouest et de se qualifier pour la finale NBA pour la première fois depuis 1993 et ​​pour la troisième fois de leur histoire (la précédente était en 1976 et en aucun s’ils ont réussi à gagner, ils sont tombés contre les Bulls de Michael Jordan dans les années 90 et contre les Celtics de Havlicek dans les années 70).

Chris Paul Il a été le grand protagoniste du sixième et dernier match après avoir terminé le duel avec 41 points (7 sur 8 en triple) et 8 passes décisives. Le meneur vétéran a récolté 31 points en deuxième mi-temps. Impressionnant. Devin Booker, raté au tir extérieur hier, a terminé avec 22 points et 7 rebonds. Deandre Ayton, impérial dans la peinture, a terminé le duel avec 16 points et 17 rebonds. Jae Crowder a contribué 19 points.

Monty Williams grand succès sur le banc, qui en seulement deux ans a réussi à transformer l’une des franchises les plus perdantes de la dernière décennie en une équipe championne. On verra ce qu’ils sont capables de faire dans une Finale où ils attendent un rival (Milwaukee Bucks ou Atlanta Hawks).

Les 31 points de 2e mi-temps de Chris Paul sont à égalité pour le 3e plus grand nombre de points de 2e mi-temps dans une victoire décisive en série depuis 1996-97 : 33 PTS – Stephen Curry le 10/05/2019

33 PTS – Anthony Davis le 21/04/2018

31 PTS – Anthony Davis le 29/08/2020

31 PTS – Chris Paul le 30/06/2021 pic.twitter.com/Wv5X2TcgWq – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 1er juillet 2021

Impossible sans Kawhi Leonard

Après une saison inégale, les Clippers de Los Angeles ont réalisé de belles séries éliminatoires, mais la blessure de Kawhi Leonard nous a empêché de voir tout le potentiel de l’équipe. Lors du dernier match, Paul George est resté à 21 points et Marcus Morris est passé à 26. Excellent travail du banc de Tyronn Lue.