Chris Paul : “Je déteste jouer comme je le fais en finale, mais il faut continuer”

Les finales des éliminatoires de la NBA 2021 atteignent le cinquième match de la manière la plus équitable possible : 2-2. Soleils de phénix et Milwaukee Bucka ont fait leurs devoirs, remportant chacun les deux matchs dans leurs salles respectives, et arrivent au match 5 comme le match le plus important de l’égalité.

Chris Paul, chef des Soleils, en est conscient. Dans ses déclarations correspondant à la conférence de presse avant le duel, le joueur vétéran a parlé de ses performances jusqu’à présent et de l’importance de gagner le match ce matin :

“Je déteste la façon dont je joue dans ces finales. Mais c’est ainsi, il ne reste plus qu’à avancer et à ne pas penser au passé. Ce sont les finales, elles sont dramatiques. Il ne nous reste plus qu’à protéger le Le terrain à domicile, quel qu’il soit. Quoi qu’il en soit. Gagner le cinquième match nous donnerait beaucoup d’options sur le ring “, a déclaré CP3.