Chris Paul ne bouge pas de Phoenix : 4 ans pour 120 millions

Chris Paul continuera de porter le maillot des Suns. Et il le sera, selon le nouvel accord qu’il a conclu avec la franchise, pour quatre ans. Il atteindra 40 ans en jouant en NBA. Le meneur de jeu talentueux, selon Chris Haynes (Yahoo !), continuera de rapporter à Monty Williams.

Paul retirera 120 millions de dollars de son nouveau contrat. Il y avait un facteur de conditionnement important dans cette négociation, qui a commencé avec le rejet du joueur votre option de 44 millions pour un an de plus pour essayer de chasser un peu plus d’argent à long terme. La règle des 38 ans n’est pas entrée en vigueur car il reste chez les Suns et c’est la principale raison pour laquelle il renouvelle : les autres équipes, celles qui n’ont pas ses droits Bird, n’ont pas pu lui proposer un contrat de quatre ans, ce qui aurait a été moins de millions pour un joueur qui a été renforcé depuis la dernière campagne, il sécurise donc l’argent qu’il juge nécessaire pour ce qui pourrait être ses dernières années.

Le meneur de jeu maintenant âgé de 36 ans et né en Caroline du Nord s’intégrait parfaitement à la structure des Suns venant du Thunder dans le métier qui a expulsé Ricky Rubio de l’équipe et l’a plus que prouvé au cours de ses huit mois. pour eux d’atteindre la finale de 2021 et de ne pas battre les Bucks pour prendre la bague du championnat à leur doigt.

Accompagné de Booker et Ayton, il tentera de remporter le championnat, l’un des défis qu’il doit encore relever dans sa carrière sportive. Il le fera aussi avec Cameron Payne, qui a également renouvelé avec les Suns pour 19 millions en 3 saisons, en renfort. Paul a récolté en moyenne 16,4 points lors de la dernière saison régulière et a augmenté la marque à 19,2 points en séries éliminatoires, même s’il a été battu lors du dernier match nul.