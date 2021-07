Chris Paul : “Nous savions que la finale n’allait pas être facile”

in

Soleils de phénix Il traverse son pire moment depuis le début des éliminatoires de la NBA 2021, et cela ne pourrait pas être moins opportun. La franchise de l’Arizona a encore perdu dans le match 5 de la finale contre dollars de Milwaukee, et en accumule déjà trois de suite, écartant ainsi son avance initiale de 2-0. Avec 2-3 contre, l’équipe dirigée par Monty Williams n’a plus de marge d’erreur.

Les seules chances de gagner le ring pour les Suns sont désormais de forcer le septième match et de le gagner quand même. Chris Paul, l’un des dirigeants de Phoenix, en est conscient. Le meneur vétéran a fait l’autocritique nécessaire lors de la conférence de presse d’après-match afin que son équipe puisse se remettre de ce coup dur, et affronter ce qui vient avec la même motivation qu’au début de la série :

“Nous savions que ce ne serait pas facile”, a déclaré Paul. “C’est la finale NBA, c’est un défi difficile. L’entraîneur l’a dit toute la saison. Il n’y a rien de plus difficile que d’atteindre notre objectif, qui n’est autre que le ring. Il n’y a rien de plus compliqué que cela. changez d’attitude et sortez en étant conscient de la situation.”

Bien qu’il n’ait pas été le meilleur de son équipe lors de ce dernier Game 5, Chris Paul a réussi à offrir une meilleure version de lui-même (21 points, 11 passes décisives et une seule défaite) que lors des deux précédentes défaites contre les Bucks.

Final. pic.twitter.com/ghrT6kS6Po – Phoenix Suns (@Suns) 18 juillet 2021

Mardi, premier ‘Elimination Game’

Les Phoenix Suns affrontent leur premier match d’élimination aux premières heures de mardi à mercredi prochain à partir de 3h00 (heure péninsulaire). La franchise de l’Arizona devra réaliser ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent en finale, s’imposer au Forum Fiserv.