Chris Paul : “On a gagné un match très fou et émouvant”

Soleils de phénix a réussi à mettre 3-1 en sa faveur lors de la finale de la Conférence Ouest des Playoffs NBA 2021 contre Clippers de Los Angeles, après avoir remporté un Game 4 au Staples Center où la folie et le manque de contrôle ont régné tout au long du match. Ceux de l’Arizona ont réussi à s’imposer 84-80, et les lancers francs ont été décisifs pour l’élaboration de leur victoire.

Chris Paul a été l’un des protagonistes du parti. Le meneur vétéran a contribué 18 points (dont six de la ligne personnelle), quatre rebonds et sept passes décisives. De plus, il a joué 37 minutes et demie de duel, on suppose donc qu’il est déjà complètement remis de sa quarantaine par COVID-19.

Précisément, Paul a assisté aux médias lors de la conférence de presse d’après-match, et a parlé de tout ce qui s’est passé lors de ce quatrième match de la rencontre. CP3 le résume de la manière suivante : « C’était un match très fou et émouvant. Je parle toujours avec mon fils de l’importance de faire des lancers francs. Aujourd’hui, l’importance d’aller sur la ligne personnelle a été démontrée.

Avec 3-1 au total dans la série, les Suns sont très proches d’atteindre les finales NBA. Cependant, Chris Paul n’a rien voulu savoir ni répondre à ce sujet : “Je ne veux pas parler de 3-1. Il n’y a pas beaucoup de bonnes expériences avec ce résultat en faveur.”

En route pour sa troisième finale

S’il remporte l’un des trois prochains matchs qui restent à jouer (les deux derniers par hypothèse), les Phoenix Suns disputeront la troisième finale NBA de leur histoire, après celles disputées en 1976 et 1993, toutes deux avec le même dénouement, défaite pour le L’équipe de l’Arizona.