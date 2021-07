Chris Paul pourrait se diriger vers les Lakers

22/07/2021 à 12:43 CEST

Blanchiment d’Arnau

Avec l’intention de redevenir l’équipe compétitive qui l’a conduit à être champion NBA en 2020, Les Lakers de Los Angeles prévoit de faire un effort financier pour convaincre Chris Paul d’échanger Phoenix contre Los Angeles. Le désir de la franchise Angelina serait de monter un ‘Big-3’ plus que redoutable : James Lebron, Anthony Davis et Chris Paul lui-même.

À 36 ans, Paul a la possibilité de continuer un an de plus à Phoenix en échange de 44 211 146 millions de dollars, mais en manquant d’une bague de champion, il ne serait pas déraisonnable pour réduit le salaire dans la poursuite du premier championnat NBA tant attendu.

Les blessures de LeBron James et Anthony Davis au cours de la saison ont montré que l’équipe californienne avait besoin de plus de garde-robe. En effet, un acteur historique de l’entité tel que johnson magique Il a déjà béni l’éventuelle signature du meneur des Suns : “Un gros trois avec LeBron, Chris et AD équivaudrait à un championnat NBA !”

Un grand trois avec LeBron, Chris et AD équivaudra à un championnat NBA ! – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 21 juillet 2021

L’information, publiée par Marc J. Spears de The Undefeated, comprend les joueurs que les Lakers pourraient mettre dans les éventuelles opérations. Là apparaissent les noms de la base Dennis Schröder, à l’avant-toit Kyle Kuzma, puissance en avant Montrezl harrell et l’escorte Talen Horton-Tucker.

L’opération dépendrait presque exclusivement de Paul, qui était déjà sur le point de signer pour les Lakers à son époque dans un transfert qui incluait Pau Gasol et qui a fini par faire l’objet d’un veto de la NBA. “Nous cherchions un avion pour aller de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles. Mon agent a raccroché, puis a parlé et a commencé à bégayer”, a raconté Chris Paul l’année dernière. “Kobe on avait parlé de jouer ensemble”, le meneur a raconté les moments où le transfert aux Lakers s’est effondré et avec lui tous les espoirs de jouer aux côtés du gardien.

Paul, qui a une option de joueur avec les Suns pour la saison prochaine, voudra chercher le ring. La question est de savoir si après être resté si proche cette saison, il tentera de rééditer l’exploit ou préférera se battre aux côtés de son ami LeBron. Dans la chambre, les Lakers apprécient l’incorporation de Russell Westbrook, car le problème avec Schroder les oblige à regarder le marché et l’une ou l’autre des deux incorporations possibles serait une « mise à niveau » importante.