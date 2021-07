Chris Paul réalise un rêve et mène les Suns aux finales NBA

Domaine de haut en bas. Dans le cinquième les Clippers ont pris l’honneur et ont ramené l’égalité dans leur fief pour tenter de forcer l’égalité, un autre septième, mais ce n’était pas possible. Les Suns n’ont pas laissé le choix aux Californiens cette fois. Chris Paul, déjà presque à 100% ayant oublié d’abord l’inconfort à l’épaule puis l’arrêt dû au contact de COVID-19 qui l’a obligé à manquer quelques matchs de cette même série, il n’allait pas se le permettre. On parle d’un homme qui ira au Hall of Fame et qui, pour le moment, n’a pas de bague aux doigts. Avec les 41 points (7/8 sur 3s) ce soir a pris sur lui de se mettre à deux doigts de mettre fin aux bêtises, non seulement avec les Clippers mais avec sa propre légende noire. De haut en bas, de Clippers à Paul. Tyronn Lue n’avait aucune échappatoire à saisir. Lors d’une nuit infructueuse avec George et Jackson (10/27 entre les deux) le manque de Kawhi Leonard a été noté, spectateur d’une loge privée. Les habitants ont répété le schéma du cinquième rendez-vous, avec Zubac dans le coin pensant et cinq petits avec Cousins ​​​​comme révulsif, mais les Soleils avaient appris leur leçon: ils ont dominé dans la peinture, capturant 15 rebonds supplémentaires et, en plus, ils ont mieux réussi dans le total des occasions de tirer, avec 54,8% en tirs à trois et 57,1% en tirs à deux. Les Clippers n’ont remporté aucun set et ont levé le drapeau blanc de la capitulation au quatrième, mettant ainsi fin à leur participation cette saison.

Au début, les Clippers ont joué pour blesser par la vitesse et ils ont bien fait cinq minutes, maintenant l’égalité, jusqu’à ce que Paul la brise avec deux triples d’affilée et chacun plus difficile. La prochaine chose qu’ils ont essayée était de jouer à l’intérieur, de faire fonctionner Ayton et la compagnie, et ils ont même pris l’avantage avec 21-20. Dans une autre rafale de tirs à trois, les Suns ont pris leurs distances et ont été un peu à court de signer le premier pull fort, mais un tir sur la corne de Cousins ​​presque depuis le banc a mis la tranquillité pour les locaux à la fin du premier acte. Encore une fois sur trois, ils ont fait des dégâts et c’était Saric, détruit par le pivot rival lors du dernier match, qui avec deux tirs presque consécutifs de longue distance a mis cela, la distance, en neuf points. La barrière psychologique des dix approchait et cette fois, cela allait avoir plus de sens que jamais. Beverley a proposé un défi mais en freinant, comme d’habitude, et les triples de Jae Crowder sont entrés dans la jante des Clippers comme des poignards, le dernier d’entre eux à clôturer la première mi-temps avec 57-66 au tableau d’affichage.

Dans un soupir, la gomme se briserait malgré la volonté des Clippers : 2+1 de Bridges, 2+1 de Booker, triplé et braquage de Craig et +17 à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps. Le départ de Nicolas Batum comme attaquant pour jouer avec Morris et Cousins ​​a donné un dernier souffle à son équipe, qui s’est placée à sept avec le Staples Center qui fait rage. Ils le savaient. Ils étaient à la dernière chance. Mais Chris Paul, celui qui a essayé si dur avec eux pendant plusieurs années, savait qu’il frappait à la porte de la finale et a décidé de le mettre à l’intérieur. Une bouchée avec Cousins ​​n’allait pas ternir ce qui était fait : d’abord, un triple ; puis un grand plateau et un plus orthodoxe ; plus tard, une circulation passant le ballon entre les jambes et laissant tout le monde confus pour finir à quatre mètres du panier ; et, pour couronner le tout, un autre tir statique avec lequel il a mis 20 points d’avance. Un véritable abus de celui qui était un héros des Clippers à son époque et qui a fini par crier vengeance. Jeu condamné avant de finir. Les Suns iront en finale pour la première fois depuis 1993 et ​​avec une moyenne d’âge de 26 ans dans l’effectif, sans que certains sachent ce que c’est mais avec un Paul qui le fait et qui a le championnat entre les sourcils.