Chris Paul, records de longévité en playoffs NBA 2021

Plus d’adjectifs pour décrire ce que vous accomplissez Chris Paul cette saison avec Soleils Phénix. Ce grand meneur de jeu qui incarne la résistance du meneur de jeu classique ne veut pas quitter la ligue sans se donner l’opportunité qu’il recherche depuis toute sa carrière, comme rejouer les finales NBA et récolter le ring. Incommensurable dans la direction du match de l’Arizona, Paul a fourni à une jeune équipe le mortier et l’expérience nécessaires pour être de solides candidats à la gloire, et après avoir éliminé les Lakers, il est prêt à élever à nouveau son niveau et à laisser pour de bon l’inconfort dans une épaule qui a diminué sa performance dans la série précédente. Il est sorti contre les Denver Nuggets dans le premier match d’un éliminateur très attrayant de Playoffs NBA 2021 et beaucoup a été dit à son sujet dans des mots recueillis par ESPN.

Chris Paul ce soir : 21 points

6 CER

11 AST

1 TOV Il est le premier joueur âgé de 36 ans ou plus avec un match éliminatoire 20/5/10 depuis 1965. pic.twitter.com/PSR0TsAxdy – StatMuse (@statmuse) 8 juin 2021

“Le jeu est entre leurs mains et aujourd’hui il est parti, il nous a tous mis à l’aise”, a déclaré Ayton, bénéficiant grandement de l’arrivée d’un homme doté d’une voyance de jeu exquise. “J’ai dit toute la saison que nous avions une grande équipe, avec des menaces dans toutes les parties du terrain. Je suis très heureux d’être revenu en pleine forme et de pouvoir impliquer tous mes coéquipiers, nous sommes une équipe”, a commenté un homme qui ne pouvait être arrêté par aucun défenseur, les Denver Nuggets recourant aux compétences d’Aaron Gordon. “On peut dire qu’il donne une grande confiance à l’équipe, il communique très bien avec tout le monde et aujourd’hui il était très explosif, il a élevé leur niveau”, a déclaré l’attaquant.

Il semble clair que si vous maintenez ce niveau, il sera très difficile pour Soleils de phénix n’explorez pas vos limites et entrez dans la finale de la Conférence Ouest de ces attractions Playoffs NBA 2021. Quelque chose devra inventer Michael Malone pour essayer de faire son pépites de Denver arrêter le flux de jeu généré par un clairvoyant Chris Paul, qui a battu un record historique en devenant le joueur le plus âgé à signer un match éliminatoire avec plus de 20 points, 5 rebonds et 10 passes décisives. Quelque chose de tout simplement incroyable.