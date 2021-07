Chris Paul responsable des revirements des Phoenix Suns NBA Finals

in

Voir, c’est croire. L’équipe qui a réussi le meilleur ballon tout au long de la saison se heurte à un problème si grave et inattendu dans le Finales NBA 2021 tout comme les revirements continus. Les nerfs d’une franchise naissante à la recherche de son premier anneau peuvent faire des ravages sur certains joueurs qui se sentaient déjà caresser l’anneau et voyez maintenant comment dollars de Milwaukee il a équilibré l’égalité, lui enlevant beaucoup de confiance. L’ancienneté de Chris Paul Cela ne se traduit pas par l’équilibre habituel des derniers matchs, ressentant une anxiété de terminer sa carrière avec un titre qui peut avoir beaucoup à voir avec ses erreurs permanentes lorsqu’il s’agit de rythmer l’attaque de son équipe, comme l’a révélé ESPN.

“La responsabilité est la mienne, j’ai pris de mauvaises décisions et perdu des ballons dans des moments décisifs. Nous avons bien tiré au panier, mais quand vous perdez autant de ballons, il est impossible de gagner un match comme celui-ci”, a déclaré le meneur expérimenté, qui a perdu une partie importante des 17 balles perdues en Arizona, pour seulement 5 des Bucks. “Les chiffres d’affaires nous ont tués, nous n’avons pas pu gérer de longues possessions alors que nous avions des avantages”, a confirmé un Monty William désespéré par l’incapacité de son équipe à jouer avec solvabilité. Et il ne s’agit pas d’un événement isolé puisque la Statistiques NBA ils sont irréfutables.

Chris Paul accumule de nombreux revirements en NBA Finals 2021

Chris Paul a perdu 15 ballons au cours des trois derniers matchs, et lors de la défaite précédente dans le Finales NBA 2021, l’équipe en a perdu 14. Même lors de leurs deux victoires, les Suns de Phoenix ont raté trop d’occasions de possession alors qu’ils ont enregistré 21 défaites lors de leurs deux matchs à domicile. Vous ne pouvez plus retarder le temps de résoudre un problème qui peut devenir quelque chose de mental et être un obstacle solide à vos aspirations à gagner le ring.