Chris Paul tombe en quelques secondes … Magic lui dit d’aller à LA

Chris Paul est reparti les mains vides. Il était devant l’opportunité de sa vie, mais il n’a pas pu clôturer une finale que les Suns avaient devant, mais ils ont perdu avec quatre défaites consécutives. Le meneur n’a pas été aussi décisif que dans les autres tours et vous avez été très bien défendu, par les Bucks en général et par Jrue Holiday en particulier. Et, à 36 ans, il dit adieu à ce qui a été la meilleure opportunité de sa carrière. Celui que nous verrons s’il sera répété.

Dès la fin du match, à peine 10 secondes, les réactions ont commencé à s’enchaîner. Mais il y en a eu un qui s’est démarqué des autres. C’est Magic Johnson, très actif sur Twitter, qui s’est chargé de donner sa touche personnelle à la situation… et demander la signature de Chris Paul par les Lakers. La légende du basket a déclaré que si le joueur renonçait à son option de joueur, il devrait recevoir un appel de son ami LeBron, qui l’a soutenu sans relâche, mais sans chance, lors de ces finales.

Si Chris Paul se retire de son contrat avec les Suns, son premier appel devrait provenir de son meilleur ami LeBron James et des Lakers. – Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 21 juillet 2021

Les tweets de Magic ne se sont pas arrêtés là, toujours protagoniste et très prompt à féliciter celui qui joue à tout moment. Celui qui était la base des Lakers de Kis 80 et champion des cinq anneaux de la NBA a fait référence aux trois grands possibles qui formeraient LeBron James, Anthony Davis et Paul lui-même au cas où ce dernier se rendrait aux Lakers. Une idée qui semble improbable pour le moment (notamment la partie où Paul a renoncé aux 44 millions de dollars de son option de joueur), mais qui n’est pas totalement exclue. Nous verrons.