Chris Paul, troisième meilleur assistant de la NBA

Histoire vivante de la ligue, mais aussi histoire à faire. Chris Paul Il résiste à quitter l’élite et continue de jouer avec cette vision unique du jeu et une intelligence surnaturelle qui l’ont amené à être l’un des meilleurs meneurs de tous les temps. Le coup de perdre les finales NBA 2021 ne va pas intimider une légende qui mérite un succès collectif en forme de bague, mais qui en route vers cet exploit, continue de faire exploser des records individuels et d’élargir son cursus de succès individuels. Le dernier d’entre eux a été de surpasser Steve Nash en termes de volume de passes décisives dans la ligue et d’être un leader en Statistiques NBA, se référant aux passes décisives à travers l’histoire. Il n’a que de l’avance John Stockton et Jason gamin.

« Je suis très reconnaissant de continuer à pouvoir jouer. Je n’ai jamais rien pris pour acquis et me voir à cet âge avec la capacité de continuer à jouer à un bon niveau me rend très heureux. Je me souviens quand j’ai atterri dans la ligue, j’ai mis être l’homme avec le plus de passes décisives. , mais malheureusement je n’ai pas pu jouer autant de matchs que je l’aurais souhaité et cela aurait été nécessaire. Ce navire a déjà navigué, mais cela signifie beaucoup pour moi d’être troisième du classement », a déclaré sur ESPN un joueur non seulement dépassé le Canadien lors du match d’hier contre les New Orleans Pelicans dans lequel son équipe a gagné par 112-100, mais aussi à Mark Jackson, en plaçant avec 10 346 passes décisives.

Chris Paul est quatrième en moyenne de passes décisives par match

De plus, il totalise en moyenne 9,4 passes décisives par match, juste derrière johnson magique (11.2), John Stockton (10.5) et Oscar Robertson (9.5). Il est impossible qu’il puisse mettre un terme à l’exploit de l’ancienne base de l’Utah Jazz (il mène le tableau avec 15 806), alors qu’il a aussi très difficilement de passer Jason Kidd, qui en détient 12 091. Le plus incroyable de l’acte de Chris Paul il semble que l’âge ne passe pas par lui et ses performances se poursuivent au plus haut niveau. Ce qu’il a accompli au quatrième quart contre les Pélicans a été stupéfiant, générant 25 points, soit en marquant, soit en aide, plus que l’ensemble de l’équipe adverse. C’était un moyen imbattable de percer dans le top 3 de tous les temps de la NBA en matière de passes décisives.