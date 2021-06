Chris Paul va décliner une option joueur de… 44 millions !

Chris Pual pourrait sortir cet été. Cela a été rapporté par Dan Feldman sur NBC Sports, assurant que le meneur serait prêt à renoncer à son option de joueur de 44 millions de dollars pour passer en agence libre. Rappelons que la star a signé un contrat de près de 160 millions d’euros pour quatre ans avec les Rockets, le dernier d’entre eux facultatif pour les mêmes. Cette firme lui a rapporté 41 millions de dollars cette année., un montant qui s’élèverait si le joueur lui-même le rendait effectif. Une décision qui dépend de lui… et qui n’est pas claire.

Selon les dernières informations, il semblerait que Paul veuille profiter du fait qu’il est toujours en forme malgré ses 36 ans, signer un autre contrat qui vous assurera plus d’années dans la Ligue ou aller dans une équipe en herbe qui vous donnera cette bague convoitée Cela lui a échappé tout au long de sa carrière sportive, la seule tache sur un CV légendaire qui inclut le fait qu’il est, à part entière, l’un des meilleurs meneurs de tous les temps. Dans les Suns, Paul a continué la bonne forme qu’il avait déjà montrée l’année dernière dans le Thunder et est redevenu All Star, menant au deuxième meilleur record de la Conférence Ouest à une jeune équipe avec des osiers pour l’avenir.

L’équipe d’Arizona, dirigée par Monty Williams, veut continuer à compter sur l’expérience et la qualité du meneur de jeu, aux côtés duquel Devin Booker et DeAndre Ayton ont amélioré leurs performances, l’avenir de la franchise. Cependant, il semble que Paul ait d’autres projets et ne semble pas vouloir rester à Phoenix, un endroit qui a souvent été détesté par les principaux agents libres. On verra comment se passent les prochaines semaines, mais tout indique que Chris Paul va abandonner, attention, 44 millions de dollars. C’est dit bientôt.