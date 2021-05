Chris Paul vise la première place de la Conférence Ouest

Utah Jazz 127 – Denver Nuggets 120

Utah Jazz ne ralentit pas sa carrière pour terminer la saison régulière en tant que leader de la Conférence Ouest. Ce matin, il a connu l’un des matchs les plus difficiles de cette dernière partie du parcours et il l’a sorti avec une note: la victoire contre les Denver Nuggets avec un superbe Bojan Bogdanovic. Le Croate, en état de grâce, a atteint 48 points avec un 8/11 de triple pour les Jazz pour ajouter leur 49e victoire de la saison. Ils ont une victoire devant Phoenix, qui a également poursuivi son engagement contre les Knicks de New York. Ceux du Colorado, quant à eux, restent (et resteront) avec le facteur du terrain à domicile en faveur des séries éliminatoires. Il ne reste plus qu’à attendre s’ils seront 3e ou 4e. Facundo Campazzo a joué 33 minutes et a récolté 5 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Alors que Nikola Jokic a tiré jusqu’à 31 points.

Phoenix Suns 128 – Knicks De New York 105

Phoenix Suns maintient sa poursuite d’Utah Jazz après avoir battu les Knicks de New York ce matin avec un énorme Chris Paul. Le meneur a jeté des gallons et du talent pour clôturer avec 17 points et 11 passes pour faire tomber la franchise Big Apple, la grande nouvelle de la saison: récupérer les Knicks est très important pour les fans de basket et, surtout, pour la NBA. C’est la franchise la plus appréciée et l’une des grandes revendications de la Ligue avec les Lakers et les Celtics. Ceux de l’Arizona ont certifié leur victoire avec un excellent dernier quart (38-17) et avec un bon Deandre Ayton: 26 points et 15 rebonds. Randle (24) et Barrett (23) étaient les meilleurs sur les Knicks.

Sacramento Kings 104 – Éperons de San Antonio 113

San Antonio Spurs n’abandonne pas. Il a battu les Kings de Sacramento et s’accroche à ses options de jeu. La perte des pélicans de la Nouvelle-Orléans a également aidé. La franchise texane est actuellement en 10e position à l’Ouest, la dernière à donner accès au jeu. Et il l’a fait après un duel difficile contre la Californie et avec 25 points de DeRozan, 22 de Murray et seulement 9 joueurs dans la rotation. Les Kings, quant à eux, ont perdu une occasion en or de se rapprocher du combat en séries éliminatoires et se dirigent tout droit vers leur 15e saison consécutive sans accéder aux manches pour le titre. Un an de plus. Ce n’est plus d’actualité.