Chris Pearson, star de « Ex on the Beach », a été mortellement poignardé après une dispute sur le fait d’être bruyant

Chris PearsonLa mort de est le résultat de quelqu’un qui l’a perdu pour avoir été bruyant et perturbateur dans son complexe d’appartements au milieu de la nuit … des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ.

Nos sources disent que l’ancienne star de « Ex on the Beach » était au bord de la piscine avec sa petite amie, faisant beaucoup de bruit vers 2 heures du matin dimanche. On nous dit que Chris criait… on ne sait pas contre qui, mais cela a énervé les autres résidents qui essayaient de dormir.

On nous dit que Chris a ignoré tout le monde, mais quelqu’un sur l’un des balcons a intensifié les choses et a crié fort après Chris, qui à son tour a commencé à crier après le gars. Nos sources disent que Chris est entré dans le bâtiment pour affronter le gars … et c’est à ce moment-là qu’il a été mortellement poignardé dans la zone autour de son cœur.

Nos sources disent que le gars qui l’a poignardé s’est enfui avant l’arrivée des autorités.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois … Chris a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais mort vers 3h30 du matin à cause de ses blessures.

D’après nos sources… Chris n’était normalement pas un gars agressif, mais ce n’était pas le cas lors de l’incident.

Des sources policières nous disent que… les flics enquêtent et recherchent des témoins et des vidéos qui pourraient les aider à comprendre ce qui s’est passé, mais jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée. Nos sources policières disent que les flics sont convaincus qu’ils vont attraper le gars.

Chris était un DJ professionnel et l’un des acteurs les plus mémorables de la première saison de « EOTB ». Il n’avait que 25 ans.