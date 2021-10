Chris Pearson, star de « Ex on the Beach », est décédé à 25 ans après avoir été poignardé

Chris Pearson, l’un des premiers candidats à l’émission à succès de MTV, « Ex on the Beach », est décédé des suites d’un incident au couteau… TMZ a appris.

Chris est décédé au cours du week-end selon plusieurs de ses amis et des forces de l’ordre. On nous dit qu’il a eu une altercation tôt dimanche, vers 2 heures du matin, dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, et que l’autre personne a fini par le poignarder. Il a été transporté à l’hôpital, mais est décédé vers 3h30 du matin des suites de ses blessures.

Des amis ont commencé un GoFundMe pour sa famille dans le Colorado – l’État d’origine de Chris – et la page décrit les circonstances de sa mort comme une « rencontre tragique ».

Chris, un DJ professionnel, est apparu dans la première saison d' »EOTB »… et, bien que le concept de l’émission soit de rassembler les rebuts d’autres émissions de télé-réalité… Pearson était l’un des rares à n’avoir apparemment jamais eu de télévision auparavant. vivre.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Dans l’émission, 2 de ses ex ont été amenés à affronter Chris – qui est tout le gadget de l’émission – qui s’est présenté comme un fêtard, mais est également devenu vulnérable … pleurant devant la caméra sur l’un de ses anciens copines.

Dans l’ensemble, il est apparu dans les 11 épisodes et a fourni certains des meilleurs drames de la série. Depuis son passage sur ‘Ex’… il a continué sa carrière musicale avec beaucoup de succès.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

L’une des autres stars de MTV de Chris a reconnu son décès – Taylor Selfridge de « Teen Mom » a commenté sous son dernier message IG … en laissant tomber des emojis au visage triste et des mains de prière. D’autres laissent des commentaires similaires.

On nous dit que la police enquête sur les coups de couteau et qu’elle a des pistes. Nos sources policières disent qu’il s’agit d’un « cas soluble ».

Chris n’avait que 25 ans.

DÉCHIRURE