Chris Pratt a un message pour les fans après la diffusion de Tomorrow War n°1

Basé sur un scénario original de Zach Dean, The Tomorrow War raconte l’histoire d’un vétéran militaire à la retraite (Chris Pratt) qui se retrouve ramené au combat dans des circonstances surprenantes et bizarres. L’avenir est en proie à une invasion extraterrestre écrasante, et l’humanité a commencé à voyager dans le temps afin que davantage de soldats puissent être recrutés pour la résistance contre leur assaut. Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson et Edwin Hodge co-vedette dans le film, qui est maintenant diffusé sur Amazon Prime.