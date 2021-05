Comme on le voit dans la bande-annonce complète, The Tomorrow War est le blockbuster de science-fiction dont nous avons besoin alors que le monde recommence à s’ouvrir. Avec la sortie dans quelques mois seulement, la star du film Chris Pratt a déjà commencé à promouvoir le film très retardé. Pratt a même franchi une étape supplémentaire dans la promotion du prochain film. Après beaucoup de retard, la star de Jurassic World a fait une prédiction audacieuse sur son nouveau film The Tomorrow War.