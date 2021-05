Chris Pratt affronte les extraterrestres du futur dans The Tomorrow War – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Amazon Prime Video a sorti la première bande-annonce tant attendue de The Tomorrow War, le nouveau film – à mi-chemin entre la dystopie, le voyage dans le temps et les guerres interstellaires – avec Chris Pratt. Le monde est en guerre et pour gagner, seul le recrutement de soldats dans le passé peut sauver l’humanité.

«Nous sommes en guerre dans le futur, dans 30 ans. Notre ennemi n’est pas humain, nous avons besoin de vous », confie un soldat et voyageur du temps au début de l’aperçu. Parce que la bataille contre les extraterrestres est imminente. En fait, l’humanité est déjà en train de la libérer … et perd.

Parmi les personnes envoyées dans le futur, la majorité recrutée de force, figure le personnage de Chris Pratt, un ancien soldat au sens de l’humour vif qui sera impliqué dans la bataille la plus sanglante (et peut-être la dernière) que les êtres humains aient livrée. Parce qu’au fur et à mesure que la bande-annonce avance, “tous les êtres humains disparaîtront de la surface de la Terre, à moins que vous ne nous aidiez.”

Curieusement, jusqu’aux dernières secondes de l’aperçu, le véritable ennemi n’est pas montré, des êtres monstrueux avec une forme d’arachnide et des jambes multiples, qui, économisant la distance, rappellent aux extraterrestres Starship Troopers. Bien sûr, les choses ne vont pas bien pour le protagoniste des Gardiens de la Galaxie et le reste de l’humanité.

Réalisé par Chris McKay et écrit par Zach Dean, The Tomorrow War sort en vidéo Amazon Prime le 2 juillet. Rejoindre Pratt sont Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge et lauréat d’un Oscar JK Simmons.

Le synopsis officiel est le suivant: «Dans la guerre de demain, le monde s’arrête lorsqu’un groupe de voyageurs dans le temps est transporté à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: l’humanité est en train de perdre la guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle.

Le seul espoir de survie est que les soldats et les citoyens du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat.

Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt) qui, déterminé à sauver le monde pour sa fille, rejoint une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son père (JK Simmons) dans une recherche désespérée de réécriture du destin de la planète ».

