Chris Pratt appelle The Tomorrow War le film numéro 1 en Amérique, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment

in

Si nous essayons de comparer The Tomorrow War aux sorties au box-office, le film numéro un en Amérique selon cette mesure le week-end du 4 juillet était F9, qui a rapporté 29 millions de dollars. Nous ne savons pas réellement combien de personnes cela représente. Si nous supposons un prix moyen du billet de 10 $. cela signifierait alors que 2,9 millions de personnes ont vu F9 au cours de ce week-end, le plaçant avant The Tomorrow War. Le prix moyen des billets de cinéma en Amérique est en fait un peu moins que cela, donc le nombre de téléspectateurs est probablement plus élevé.