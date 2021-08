Chris Pratt dit qu’Arnold Schwarzenegger a approuvé la guerre de demain d’Amazon pour une grande raison

Il me surprend toujours – cela ne devrait plus me surprendre – mais il me surprend toujours à quel point il est astucieux en ce qui concerne, vraiment, tout dans la vie. Il a regardé la bande-annonce de [The Tomorrow War] et il a dit, ‘Je vais vous dire pourquoi c’est extraordinaire.’ Il a dit: “Je pense que c’est fantastique parce que vous avez vraiment une idée de la relation entre le père et la fille, le père et la femme et ce que cela signifierait pour un vrai père.” Il me dit “c’est quelque chose que tu ressens en tant que père et tu peux voir des gens faire semblant”. Je pense que tu as vraiment bien vendu, c’est la clé du film. Il ne s’agit pas de savoir si les extraterrestres sont géniaux ou non, il s’agit de savoir si cette relation est crédible ou non. Il avait raison à ce sujet. J’apprécie cela, donc, nous avons obtenu son approbation.