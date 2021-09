Chris Pratt dit que la voix de Mario est un rêve d’enfance devenu réalité .

]]>]]>

Internet s’est effondré collectivement lorsqu’il a été annoncé que Chris Pratt interpréterait Mario dans un prochain Super Mario Bros. film. Le projet animé, originaire d’Illumination et de Nintendo, voit une voix de vedettes dirigée par Pratt, et personne n’est plus choqué par cela que l’homme lui-même.

Suite à l’annonce, l’acteur a parlé du rôle dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram. Pratt s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour s’adresser à ses fans et cinéphiles pour s’attaquer à ce personnage emblématique du jeu vidéo. Dans la vidéo, Pratt se souvient avoir joué le Super mario jeu vidéo en grandissant et comment le quartier qu’il avait l’habitude de jouer au jeu est maintenant utilisé pour réaliser ce rêve.

« Quand j’étais enfant, je vivais à Lake Stevens, dans l’État de Washington, et il y a cette laverie automatique à pièces près de chez moi, et elle avait super Mario Bros. Le jeu d’arcade original. Oh, j’adore ce jeu. Je n’ai jamais eu un quart, c’était comme ça. Je les volerais soit au puits à souhaits [laughs]. C’est fou », dit Pratt dans la vidéo Instagram. “Je viens de me rendre compte du quart que j’ai volé au puits souhaitant jouer Super Mario Bros. est devenu réalité que je deviens la voix de Mario. De toute évidence, j’ai volé le souhait de quelqu’un d’autre, alors j’attends juste que cette rangée de dominos de karma s’effondre.

Il clôt la vidéo en donnant un petit indice sur sa voix de Mario avant de déclarer que ce n’est pas la vraie chose et que les fans devront attendre le produit final : « Mais comme c’est le cas en ce moment, c’est un moi, Mario. Ce n’est pas la voix. Vous devrez attendre pour entendre la voix, mais nous avons travaillé très dur dessus, et je suis vraiment ravi de vous annoncer que je vais exprimer le jeu vidéo auquel je rêvais de jouer quand j’étais enfant. Les rêves deviennent réalité.”

Découvrez la vidéo complète ci-dessous :

Aaron Horvath et Michael Jelenic devraient réaliser super Mario Bros, un nouveau film d’animation d’Illumination et Nintendo. Chris Pratt et Charlie Day exprimeront les frères et sœurs titulaires du jeu vidéo Mario et Luigi aux côtés d’Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach, Jack Black en tant que Bowser, Seth Rogen en tant que Donkey Kong, Keegan-Michael Key en tant que Toad, Fred Armisen en tant que Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek et Sebastian Maniscalco dans celui de Spike.

Super Mario Bros. devrait sortir en salles le 21 décembre 2022.

