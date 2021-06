in

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger se sont entendus tout de suite à l’été 2018, avec la mère de Schwarznegger, Maria Shriver, qui les aurait mis en place. Début 2019, moins d’un an après avoir été vus ensemble pour la première fois, le couple s’est fiancé. Le 8 juin 2019, l’heureux couple s’est marié lors d’une cérémonie intime à Montecito, en Californie, et pour célébrer cette journée spéciale, Pratt a partagé ses choses préférées sur sa femme :